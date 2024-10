No Serraria, Filippi garante que vai atender exigência da população

O prefeito Filippi recebeu muito apoio e carinho nos núcleos habitacionais do Serraria. Candidato à reeleição, Filippi conversou com moradores, prestou contas e garantiu que a cidade seguirá avançando com a continuidade do time que recolocou Diadema na trilha do desenvolvimento. “Sei que a cidade está mais exigente, mas a gente também está. Queremos que Diadema continue caminhando para ser uma cidade de todos.”

Filippi iniciou a atividade na Rua Raphael Moisés Gonçalves Rodrigues, depois partiu para as ruas dos núcleos Santa Maria I e II e pelas travessas da rua Poeta Francisco das Chagas Fonseca. Toda essa região foi urbanizada nas gestões do PT, o único partido que realmente governa olhando também para a periferia.

Durante a caminhada, Filippi reencontrou seu Oleir, que foi um dos pioneiros da Fundação Florestan Fernandes, dando aulas de marcenaria e carpintaria para a população da cidade. “Temos que ter a consciência de votar direito, de votar em quem realmente olha pela população da periferia. O Filippi sempre olhou pela gente, sempre batalhou para dar melhores condições para o povo pobre. O outro candidato nunca apareceu em Diadema”, disse.

Emocionado, Filippi fez um alerta para a população: quase todo time que caminhou com o ex-prefeito Lauro Michels está com o candidato Taka Yamauchi. “O morador do Serraria lembra de como estava um verdadeiro lixão a Avenida Rotary. Era o símbolo do descaso do meu antecessor com a nossa cidade. Levamos mais de um mês para limpar tudo, depois mais um ano para garantir de vez que aquele cenário não iria se repetir. E quem tem dez secretários do Lauro, o prefeito que deixou a Rotary um lixão? O Taka. Não podemos entrar em barco furado.”

O prefeito também citou que há projetos de melhorias dos núcleos em parceria com o governo Lula. Os dois primeiros anos de seu mandato foram de muita dificuldade de relacionamento com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazia questão de não olhar para Diadema. “O presidente Lula é um amigo de Diadema, conhece tudo que fizemos aqui e já avisou que vai ajudar ainda mais para Diadema seguir avançando.”

A atividade foi acompanhada dos vereadores Josa Queiroz e Lilian Cabrera e do candidato a vereador Gel Antônio.