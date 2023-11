Danilo Forte debate padronização dos Núcleos de Atenção às Crianças com Deficiência

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, deputado federal Danilo Forte (União-CE), se reuniu, nesta segunda-feira (27), com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, para tratar da padronização dos Núcleos de Atenção às Crianças com Deficiência (NAC´s), uma das grandes prioridades do projeto.

De acordo com Forte, os Núcleos serão concretizados a partir de modelo da prefeitura de São Pedro da Aldeia (RJ), já disponibilizado pelo prefeito do município, Fábio da Silva. O parlamentar explicou, ainda, que é preciso uma definição do Ministério em relação ao custeio dos espaços.

“Estou bem contente em ver que o nosso projeto já foi aceito. Isso é muito importante para a nossa sociedade, visto que há uma grande procura de pais de autistas para uma melhor atenção”, disse.