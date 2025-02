No Fevereiro Roxo, a telemedicina se destaca no atendimento a pacientes com doenças crônicas

Chegamos ao mês que veste roxo, símbolo da conscientização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Desde 2014, fevereiro tem sido um chamado à empatia, ao acolhimento e ao fortalecimento das redes de apoio.

Com o lema “Se não houver cura, que ao menos haja conforto”, a campanha expandiu-se por todo o Brasil e segue como uma oportunidade de abrir diálogos que melhorem a qualidade de vida.

“O lúpus é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do corpo, causando inflamação e danos em órgãos como a pele, as articulações e os rins. Estima-se que cerca de 65 mil brasileiros convivam com essa condição, sendo a maioria mulheres em idade fértil”, explica Aline Coelho, enfermeira responsável técnica da operação Vital Help.

No caso da fibromialgia, por exemplo, a dor e a fadiga constantes são frequentemente subestimadas. “A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população brasileira, com predominância entre mulheres”, reforça Aline Coelho. Essas estatísticas evidenciam a necessidade de diagnósticos precoces e de um acesso facilitado a especialistas.

Telemedicina como aliada

A tecnologia tem sido de grande suporte. A Vital Help Telemedicina, por exemplo, oferece atendimento remoto especializado, garantindo que diagnósticos sejam feitos de maneira ágil e que pacientes tenham acompanhamento contínuo, independentemente de sua localização.

Para doenças como o Alzheimer, a presença de uma rede de apoio e acompanhamento médico constante pode fazer toda a diferença. O acesso a profissionais especializados é um fator crucial para manter a dignidade e o bem-estar:

“O Alzheimer exige uma abordagem multidisciplinar. A telemedicina possibilita consultas frequentes e orientação personalizada para pacientes e cuidadores, tornando o suporte mais acessível e eficiente.”

Um chamado à ação

O Fevereiro Roxo nos lembra que cada diagnóstico carrega uma história única e o suporte — seja por meio da informação, da tecnologia ou simplesmente do acolhimento — transforma vidas.

Em um país onde o acesso à saúde ainda é um desafio para milhões, iniciativas como a da Vital Help mostram ser possível mudar essa realidade. A digitalização do atendimento não substitui o cuidado humano, mas o potencializa, tornando-o mais inclusivo e acessível.

É fundamental se informar, apoiar e inovar para assegurar que ninguém tenha que lidar com uma doença crônica sozinho.