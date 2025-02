No DF, Neoenergia agora oferece faturas de energia em braille

A Neoenergia, empresa responsável pela distribuição de energia no Distrito Federal, anunciou uma nova iniciativa voltada à inclusão de clientes com deficiência visual. A partir da última quinta-feira (30), os consumidores poderão solicitar suas faturas de energia em braille, um sistema de escrita que permite a leitura através do toque, sem custos adicionais.

Os interessados devem fazer o pedido uma única vez, e a partir daí, receberão as contas em duas versões: uma em braille, destinada à leitura tátil, e outra na forma tradicional, que inclui o código de barras necessário para o pagamento.

Para realizar a solicitação, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 116 ou visitar uma das agências de atendimento da Neoenergia. É importante ressaltar que, embora a conta seja calculada na mesma data habitual, a impressão da fatura em braille ocorre posteriormente. No entanto, a data de vencimento permanece inalterada.

Essa medida representa um avanço significativo na promoção da acessibilidade e inclusão social, garantindo que pessoas com deficiência visual tenham acesso às informações sobre seu consumo de energia de maneira mais autônoma e digna.