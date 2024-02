“No começo de algo muito maior,” Rio Open tem astros do tênis em cadeira de rodas em 2024

Pela primeira vez em suas dez edições, o maior torneio ATP da América do Sul apresenta um torneio de tênis de cadeiras de rodas. O Wheelchair Tennis Elite reúne quatro estrelas da modalidade: Daniel Rodrigues, brasileiro que conquistou cinco medalhas em jogos para-panamericanos, os britânicos Gordon Reid e Alfie Hewett, que já ocuparam o posto de número 1 do mundo, e Shingo Kunieda, vencedor de 50 Grand Slams — que saiu da aposentadoria para participar da competição.

Daniel Rodrigues é o número 1 no tênis em cadeira de rodas no Brasil e tem 5 medalhas para-panamericanas (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O grupo participou de uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (21), na qual os tenistas falaram sobre suas expectativas e sentimentos sobre o torneio inédito. “Me sinto ótimo em estar aqui,” afirma Gordon Reid — detentor de dois títulos de Grand Slam em simples e 23 em duplas — “Esperamos estar no começo de algo muito maior.”

Rodando por terrenos não desbravados

Rodrigues, que já conquistou cinco medalhas para-panamericanas pelo Brasil, destaca a relevância de o maior evento ATP da América do Sul ter aberto este espaço para a modalidade. “É fantástico dizer que eu estou em casa, em um grande torneio e agora com o tênis em cadeira de rodas é melhor ainda, saber que o Brasil está na frente disso,” declarou. De acordo com o atleta, hoje com 37 anos, o país “tem tudo para ter um futuro melhor do que o presente. Podemos chegar ao topo do ranking.”

Shingo Kunieda é o maior vencedor da história do tênis com 50 Grand Slams (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Quando Shingo Kunieda começou a sua carreira não havia nem internet, diz o próprio. “Era difícil conhecer o esporte, hoje com o YouTube e os Grand Slams sendo transmitidos, qualquer um pode assistir.” Completando 40 anos hoje, Kunieda começou no tênis em cadeira de rodas aos 11. Desde então, ele se tornou o maior vencedor da história do tênis: com 50 títulos de Grand Slams e 4 ouros paralímpicos, seu currículo supera o de qualquer outro atleta do esporte com raquetes. Nem Roger Federer, Novak Djokovic ou Serena Williams possuem tais números.

A expansão do tênis em cadeira de rodas

“A nossa prioridade é levar o tênis em cadeira de rodas ao maior número de espectadores possível nessa semana,” afirma Alfie Hewett. O mais jovem dos quatro, com 26 anos, reforça que a visibilidade é importante para o crescimento do esporte. No Rio de Janeiro desde ontem, o britânico diz ainda que quer aproveitar ao máximo a experiência. “Também quero vencer Kunieda,” diz ele.

Alfie Hewett é o atual número 2 do mundo em simples e primeiro em duplas no tênis em cadeira de rodas (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Assim como Rodrigues está fazendo no Brasil, Hewett, Gordon e Kunieda são, agem seus respectivos países, como embaixadores do tênis em cadeira de rodas. Shingo afirma que a modalidade tem crescido no Japão especialmente após as Paraolimpíadas de Tóquio, com muitas empresas se interessando em apoiar o esporte. Além disso, Alfie diz que eles têm um papel importante no combate a preconceitos.

Atualmente, o Brasil conta com dois torneios organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), um em Uberlândia e o outro em Curitiba — ambos, porém, são do nível Futures, a categoria que fornece as menores premiações e menos pontos no ranking. Fazer este número crescer, porém, é um desafio.

Gordon Reid quer jogar novamente no Brasil, já que foi aqui que conquistou seu ouro paralímpico (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“Muito disso acaba sendo uma questão de dinheiro,” afirma Reid. “São torneio caros de se realizar, é necessário infraestrutura e muitas pessoas.” É por este motivo que eventos da ATP — a Associação de Tenistas Profissionais — que incluam partidas em cadeiras de rodas são especiais. “A estrutura já está lá, oportunidades como essa são importantes,” complementa.

Outra questão é a agenda da ITF e dos próprios tenistas. O calendário já é muito apertado, sendo necessário estudar as melhores opções para encaixar a América do Sul no circuito. Se — ou ainda, quando — isso acontecer, é bem possível que o britânico jogue por aqui novamente. “Quero jogar aqui o maior número de vezes possível, sinto uma conexão especial com o Rio foi aqui que ganhei meu ouro paralímpico.”