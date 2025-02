No clima de Carnaval, Turma do Pagode lança medleys com releituras do samba e pagode

Dando continuidade ao lançamento de Mixturadin, o Turma do Pagode disponibilizou nas plataformas de streaming duas novas faixas do Volume 3: os medleys “Maneiras / Conselho / O Meu Lugar” e “Vacilão / Deixa a Vida Me Levar / Coração em Desalinho”. Em ritmo de Carnaval, o grupo faz uma releitura de grandes sucessos e exalta o amor ao samba e o respeito e a admiração aos grandes mestres.

O primeiro medley reúne releituras de “Maneiras”, composta por Sylvio da Silva, gravada por Zeca Pagodinho, e “Conselho”, de Adilson Bispo e Zé Roberto, sucesso nas vozes de Almir Guineto e Jorge Aragão. Para fechar, uma homenagem a Arlindo Cruz com “O Meu Lugar”, composta em parceria com Mauro Diniz.

Em “Vacilão / Deixa a Vida Me Levar / Coração em Desalinho”, o grupo resgata canções que se tornaram grandes sucessos na voz de Zeca Pagodinho. “Vacilão” e “Deixa a Vida Me Levar” foram compostas por Zé Roberto e Eri do Cais e Serginho Meriti, respectivamente. A composição de Monarco e Ratinho – “Coração em Desalinho” – fecha o medley. Este último medley também é uma homenagem a Paulinho Sampagode, respeitado músico da cena paulistana que trabalhou com o grupo.

Considerado um dos mais bem-sucedidos projetos do Turma do Pagode, Mixturadin 3 segue a trilha de sucesso de seus antecessores. O audiovisual apresentou “Duvido” e “Hoje é Dia”, faixas que estão no TOP200 do Spotify, juntamente dos sucessos “Lancinho” e “Bebe e Vem Me Procurar”, totalizando quatro músicas do grupo no ranking da plataforma.

Além de “Duvido”, com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, o EP 1 conta com “Vergonha no Pagode”, “Foi Libertador” e o medley “Fulminante / Pirata e Tesouro / O Céu Tava Lá”, este último também com as participações de Ferrugem e Mumuzinho.

O EP 2, além das inéditas “Hoje É Dia” e “A Gente Colhe” – esta última com a participação de Xande de Pilares, traz uma versão para o sucesso sertanejo “Saudade Tatuada”. Xande também participa do medley “Talvez / Só Depois / Já Virou Rotina” com sucessos do pagode.

Dilsinho e Kamisa 10 dividiram o palco com o Turma do Pagode em “Suposto Namorado” e no medley “Nosso Lance / Péssimo Negócio / A Gente Já não Rola”. O EP 3 também conta com a participação de Thiaguinho e Rodriguinho em “Desobedeço” – que fala daquele crush que a pessoa jura não se apegar, mas não consegue resistir – e no medley com os sucessos “Sorria / Fugidinha / Toma Jeito Coração”.

E em abril, o Turma do Pagode dará início à turnê Mixturadin 3. Com 10 datas já confirmadas, o pontapé inicial será no dia 20 de abril, em Florianópolis.

Veja abaixo as datas confirmadas:

20/04 – Florianópolis

14/06 – Rio De Janeiro

21/06 – Curitiba

28/06 – Londrina

05/07 – Vitória

09/08 – Goiânia

23/08- Belo Horizonte

20/09 – Porto Alegre

22/11 – Brasília

29/11 – São Paulo