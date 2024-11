Com participação de Xande de Pilares, Turma do Pagode lança segundo EP de “Mixturadin 3”

O Turma do Pagode disponibiliza nas plataformas de streaming o segundo EP do audiovisual “Mixturadin 3”, que já apresentou o sucesso “Duvido” – faixa que chegou ao Top 50 do Spotify Brasil e soma mais de 22 milhões de streams combinado, sendo certificada Ouro. Além da já lançada “Saudade Tatuada”, o novo EP adiciona ao repertório do projeto as inéditas “Hoje É Dia” e “A Gente Colhe”, além de um medley de sucessos do pagode.

O clima alto astral dá o tom em “Hoje É Dia”: “É uma música super pra cima que fala de uma pessoa que vai fazer de tudo para aproveitar ao máximo, fazer e acontecer. Pode ser um dia, uma noite, um fim de semana, aí fica a critério de cada um, mas a ideia é fazer valer a pena”, diz Thiagão.

A inédita “A Gente Colhe” tem a participação de Xande de Pilares e os versos “tentaram de tudo pra nos separar / pra ver a ruína da vida alheia / mas só esqueceram de observar / que nosso castelo não é de areia / o nosso grão a gente escolhe / a gente colhe tudo que semeia / contra o nosso amor pode vir / não vai conseguir derrubar” cantam um amor inabalável que supera tudo e todos.

“O Xande é um artista que nós admiramos muito e há muito tempo tínhamos a ideia de convidá-lo para participar de um projeto. E, quando escutamos essa música, achamos que tinha tudo a ver com ele”, relembra Filé.

“Ele ouviu, gostou e topou de cara! Eu escrevi o arranjo, que tem um lance percussivo junto com o coro, e trouxe um pouco mais pra frente, pro pagodão, pra combinar com as características do Turma e do Xande. Encaixou perfeitamente”, completa Filé.

“A Gente Colhe’ é uma música maravilhosa, que tem um discurso muito legal, quase motivacional, e com a participação do Xande ficou incrível. A mistura deu super certo e acreditamos que a galera vai curtir bastante”, diz Thiagão.

“A minha relação com o Turma começa com Bira Haway, quando o Bira Haway percorria as rodas de samba de São Paulo e descobriu o Turma, da mesma forma que descobriu Revelação, Soweto, 100%. O Bira era um cara muito de chão, aquela poeira subindo, e aí eu tive o privilégio de conhecer a rapaziada bem no início, quando a coisa começou a acontecer. E é muito bom você ver o nascimento, o crescimento, o amadurecimento, e aquela coisa de cuidar daquilo que conquistou, cultivar aquilo que plantou. Na música que eu canto com eles tem até isso: ‘a gente escolhe e colhe o que planta’. É muito bom”, diz Xande de Pilares.

Xande também participa do pot-pourri “Talvez / Só Depois / Já Virou Rotina”. “Foi uma honra e é um sonho ter a participação do Xande em nosso trabalho. E acreditamos que foi o momento apropriado justamente pela essência do ´Mixturadin´, onde, além das inéditas, nós cantamos sucessos do convidado. E nesse pot-pourri, com ‘Talvez’ e ‘Só Depois’, nós colocamos o Xande pra cantar ‘Já Virou Rotina’ e o resultado ficou super legal, muito bacana mesmo, nos surpreendeu”, diz Thiagão.

Considerado um dos mais bem-sucedidos projetos do Turma do Pagode, “Mixturadin” chega ao volume 3 e segue a trilha de sucesso de seus antecessores. “Duvido”, primeiro single que conta com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, entrou no chart do Spotify, e já ultrapassa a marca de 9.9 milhões de streams na plataforma, além de 11 milhões de visualizações no canal do Youtube.

Além de “Duvido”, as outras três faixas do EP 1 – “Vergonha no Pagode”, “Foi Libertador” e o medley “Fulminante / Pirata e Tesouro / O Céu Tava Lá”, que também conta com as participações de Ferrugem e Mumuzinho, unem romantismo com muito suingue e têm registrado um crescente número de streams, sendo cantadas em coro pelo público nos shows pelo Brasil.