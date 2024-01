No ‘BBB 24’, Wanessa Camargo explica a razão de não morar junto com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo, 41 anos, que atualmente namora o também cantor e ator Dado Dolabella, 43 anos, desde dezembro de 2022, contou em conversa com Marcus e Deniziane no Big Brother Brasil sobre a rotina e o motivo de não morar com ele.

Os brothers estavam conversando sobre convivência e sobre morar junto, e Deniziane pergunta: “o Dado mora com você?”. Wanessa responde que não. “Ele está em um apartamento em São Paulo”, mas logo completa que ele passa muito tempo com ela e que “praticamente moram juntos”.

Ela explica o motivo: “não dá para ficar com ele porque estou com as crianças, né? Só quando não estou com as crianças, mas fiquei muito com as crianças nesse segundo semestre. O pai teve que viajar muito. A gente combinou uma semana um, uma semana outro, só que o pai está mudando, não vai morar mais em São Paulo”, diz. A cantora comenta também que gosta quando os filhos ficam em casa.

Wanessa se refere aos dois filhos que tem com o empresário Marcos Buaiz, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 anos.

Wanessa se separou de Marcos Buaiz, com quem foi casada por 17 anos, em maio de 2022. Ela reatou o namoro com Dado Dolabella em dezembro – os dois já haviam se relacionado nos anos 2000.