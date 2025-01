NNPC abre inscrições para Laboratório de Poéticas Cênicas

O Núcleo Negro de Pesquisa e Criação (NNPC), coletivo formado por artistas de teatro e audiovisual de São Paulo, está com inscrições abertas para o Laboratório de Poéticas Cênicas (Lab NNPC), com oficinas que abordam temas como atuação, direção, percussão, voz e fotografia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível na página oficial do coletivo no Instagram (@nnpc.sp). Os encontros acontecerão ao longo de fevereiro e março de 2025, e serão conduzidos tanto por artistas convidados como por membros do próprio coletivo.

Programação do Lab NNPC

Os ciclos de estudos do Laboratório de Poéticas Cênicas têm como base as técnicas de teatro e audiovisual desenvolvidas pelo NNPC ao longo de seus oito anos de atuação. As atividades deste mês incluem Lab de Atuação (Re)Pensar Imaginários a Partir da Cena Encruzilhada, com Aysha Nascimento, nos dias 8 e 9 de fevereiro, e o Lab de Percussão Kalungas e Afluentes, com Maurício Badé, nos dias 15 e 16 de fevereiro. O mês de fevereiro também contará com o Lab de Voz, com Fabiana Cozza, nos dias 24, 26 e 27. Para março, estão programados os laboratórios de Direção e Fotografia de Teatro.

Essas atividades fazem parte do projeto Escombro – Parte II: Nossa Conquista, contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, que prevê a estreia de um espetáculo inédito em 2025 e o lançamento de um foto-livro comemorativo pelos 10 anos de existência do NNPC.

Núcleo e sua trajetória

Fundado em 2016, o NNPC nasceu do encontro de artistas como Maria Gabi, Thais Alves, Jerê Nunes, Deni Marquez e Gabriel Cândido, com o objetivo inicial de pesquisar poéticas cênicas a partir de suas identidades como pessoas negras brasileiras. O coletivo, que se tornou referência na criação de produções autorais, utiliza o teatro e o audiovisual para discutir temas como memória, política, história e as complexidades da população negra no Brasil.

Programação de Fevereiro

Lab de Atuação: (Re)Pensar Imaginários a Partir da Cena Encruzilhada

Com Aysha Nascimento

Dias 8 e 9 de fevereiro | Sábado e domingo, das 9h às 15h

Inscrições gratuitas: até 3 de fevereiro | Linktree na bio do @nnpc.sp

Indicação: maiores de 18, com experiência em artes cênicas | Vagas: 15

Local: 8/2 – CRD – Centro de Referência da Dança, São Paulo / 9/2 – O Andar, São Paulo

Lab de Percussão: Kalungas e Afluentes

Com Maurício Badé

Dias 15 e 16 de fevereiro | Sábado e domingo, das 9h às 15h

Inscrições gratuitas: até 7 de fevereiro | Linktree na bio do @nnpc.sp

Indicação: maiores de 18, interessados em geral | Vagas: 15

Local: Estúdio Tamarineira, São Paulo

Lab de Voz: Voz-Tambor: Escuta e Imaginação

Com Fabiana Cozza

Dias 24, 26 e 27 de fevereiro | Segunda, quarta e quinta, das 19h às 22h

Inscrições gratuitas: até 13 de fevereiro | Linktree na bio do @nnpc.sp

Indicação: maiores de 18, com experiência em artes cênicas | Vagas: 15

Local: IBT – Instituto Brasileiro de Arte, São Paulo