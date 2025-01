Formatura da 2ª turma do Cri.Ativos da Favela acontece no Rio de Janeiro

No dia 29 de janeiro, às 10h, será realizada a cerimônia de formatura da segunda turma do Cri.Ativos da Favela, curso de capacitação em audiovisual idealizado pela Favela Filmes, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), o Instituto HEINEKEN e o Rock in Rio. O evento marca a conclusão de um projeto que já impactou mais de 120 jovens, promovendo a inclusão e novas possibilidades no mercado audiovisual.

Uma iniciativa transformadora

O programa, iniciado em 2023 durante o festival The Town, em São Paulo, foi financiado integralmente com os lucros da venda de Heineken 0.0 no evento. O valor arrecadado possibilitou a criação de um laboratório tecnológico que atendeu jovens de favelas do Rio de Janeiro.

As aulas foram ministradas em Madureira, na sede da CUFA, e no Polo de Cinema, na Barra da Tijuca. Com um conteúdo diversificado, os participantes aprenderam sobre roteiro, áudio, produção de vídeos, inteligência artificial e até direção de fotografia. Além disso, o programa incluiu um módulo voltado ao Contexto Musical, conectando a formação técnica ao universo criativo das comunidades.

Segundo John Oliveira, idealizador do projeto e CEO da Favela Filmes, a iniciativa é uma forma de democratizar o acesso à formação de qualidade:

“Talento e criatividade não têm classe social. Projetos como o Cri.Ativos da Favela transformaram minha vida, e agora tenho a oportunidade de fazer o mesmo por esses jovens. Ver o impacto na vida de cada um deles é gratificante.”

Resultados além da sala de aula

Os alunos também participaram de eventos de grande visibilidade, como o STU Pro Tour Rio de Janeiro, Expo Favela Innovation RJ, Fórum Mundial das Favelas e G20 Favelas. Como trabalho final, produziram seis videoclipes, demonstrando o domínio das técnicas aprendidas.

Para Carlos Eduardo Pereira de Souza, aluno da turma, o curso foi uma experiência enriquecedora:

“Aprendi mais do que esperava, desde aspectos criativos até a organização necessária em projetos. As aulas de direção de fotografia e operação de câmera foram as que mais me identifiquei.”

Parcerias que fazem a diferença

Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, destacou a importância das colaborações estratégicas:

“A união entre empresas e organizações como Rock World, Heineken, CUFA e Favela Filmes prova que podemos criar valor e oportunidades reais, potencializando o talento em todos os lugares.”

Vânia Guil, head do Instituto HEINEKEN, reforçou o impacto social da iniciativa:

“Nosso objetivo é proporcionar um futuro promissor, ajudando os jovens a desenvolver tanto habilidades profissionais quanto socioemocionais.”

Encerramento com atrações culturais

Além da entrega dos certificados, a formatura contará com apresentações culturais para celebrar o encerramento desta etapa. A iniciativa reafirma o compromisso de transformar a realidade de jovens talentos e fortalecer a criatividade nas comunidades.

Serviço: