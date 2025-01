CUFA destaca a potência das favelas no INSPIRAMAIS

“Favela não é carência, favela é potência”. A frase célebre, proclamada pelo ativista social e fundador da Central Única das Favelas (CUFA), Celso Athayde, foi lembrada hoje (22) durante a histórica apresentação da organização no INSPIRAMAIS, mais importante salão de lançamentos em materiais para as indústrias de moda da América Latina. O evento aconteceu no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre/RS.

Empreendedorismo nas comunidades

Contando a história da organização, que há mais de duas décadas promove desenvolvimento e inclusão em zonas periféricas de todo o Brasil, o coordenador municipal da CUFA em São Leopoldo e Novo Hamburgo, Pablo Dalavera, ressaltou o potencial das favelas brasileiras que movimentam, anualmente, um mercado de mais de R$ 200 bilhões. “Se fôssemos um Estado, seríamos o quarto mais populoso e o sexto mais rico do Brasil”, frisou. Atualmente, o Brasil possui mais de 12 mil favelas. No Rio Grande do Sul, a CUFA possui sedes em 15 cidades da região metropolitana de Porto Alegre e zona Sul do Estado.

Segundo Dalavera, a oportunidade de participar de um evento como o INSPIRAMAIS é “revolucionária”. Isso porque o salão gera conexões importantes com empresas da cadeia produtiva do couro e calçados, que podem ajudar – e serem ajudadas – na atuação junto à CUFA. No salão, a central está apresentando produtos de seis empreendedoras de comunidades carentes do Rio Grande do Sul. “Estar aqui dá visibilidade para as nossas iniciativas fora das favelas, gerando conexão com as empresas do setor coureiro calçadista brasileiro”, comentou.

Atuação emergencial nas enchentes

A CUFA RS ganhou notoriedade durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio passado, quando arrecadou mais de 40 mil toneladas de doações e mobilizou cerca de 300 voluntários, atendendo um total de mais de 400 mil pessoas atingidas.

O diretor-executivo do Complexo de Oportunidades da CUFA, que também atua como coordenador da organização em Esteio, Eduardo Pereira Cardoso, destacou as oportunidades da integração com empresas do setor, em especial para suprir uma carência importante nas comunidades e nas indústrias: na favela faltam oportunidades, e na indústria falta mão de obra. É um jogo de “ganha-ganha”.

Segundo Cardoso, no Complexo de Oportunidades de Esteio, a organização mantém dois ateliês de costura, cozinha industrial, espaços de formação com salas de aula e laboratório de informática, áreas de convivência com playground e quadra poliesportiva, e lavanderia comunitária. O objetivo é trazer oportunidades de desenvolvimento econômico e social para a comunidade local. “Por ano, atendemos mais de 2 mil pessoas e funcionamos também como um hub que conecta a comunidade, poder público e empresas. Precisamos perceber que favela é potência econômica”, disse.

Cardoso adianta que está sendo revitalizada uma área no bairro Guajuviras, em Canoas, que vai abrir mais um Complexo de Oportunidades para o benefício da comunidade local. “Em breve, queremos expandir para Novo Hamburgo”, projetou o diretor.

Oportunidades de parcerias

O analista do Sebrae/RS, Josemar Demenech, destacou que as empresas precisam enxergar e atuar com mais afinco no pilar “S” (social) das práticas ESG. “Muitas empresas têm receios de que não terão resultados por meio de parcerias com organizações sociais, o que não é verdade”, disse. Segundo ele, parcerias com ONGs como a CUFA proporcionam melhor percepção dos clientes, facilitam a aquisição de financiamentos com juros reduzidos ou até mesmo a fundo perdido.

Expo Favela

Entre as iniciativas mais importantes da CUFA está a Expo Favela, que terá sua próxima edição em maio de 2025. Na feira, empreendedores de comunidades têm a oportunidade de apresentar – e vender – seus produtos para milhares de consumidores. Em breve serão disponibilizadas mais informações no site da CUFA – www.cufa.org.br.

O salão

Promovido pela Assintecal em parceria com o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário (Abimóvel), o INSPIRAMAIS tem a realização do Brazilian Materials e a parceria do Sebrae Nacional.