Nikolas Ferreira brinca sobre candidatura de Gusttavo Lima à presidência em 2026

Recentemente, o deputado Nikolas Ferreira fez uma piada sobre a possível candidatura do cantor Gusttavo Lima à presidência, questionando, em tom de brincadeira, qual seria a bebida que o artista teria consumido para tomar tal decisão. O parlamentar sugeriu que o sertanejo poderia criar uma “campanha divertida” e até mesmo jingles de sucesso para sua campanha eleitoral.

Embora a declaração tenha sido feita em um tom irônico, o deputado também reconheceu a coragem de Gusttavo Lima ao decidir ingressar na política. Ele ressaltou a postura do cantor em apoiar Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições de 2022, considerando-o “incancelável” e comparando-o ao famoso jogador Neymar no contexto do sertanejo. “Se o sistema barrar a candidatura de Bolsonaro, Gusttavo pode se apresentar como uma alternativa viável”, destacou Nikolas.

Gusttavo Lima, amplamente reconhecido como o “embaixador” da música sertaneja, manifestou seu desejo de concorrer às eleições presidenciais de 2026 em uma entrevista ao portal Metrópoles. Essa intenção surge em meio à possibilidade de Jair Bolsonaro reverter sua inelegibilidade imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2023. Se isso ocorrer, os dois poderiam se enfrentar nas mesmas eleições, já que Bolsonaro expressou sua determinação em ser candidato, afirmando que “só ele tem chances” de vencer.

Durante a campanha presidencial de 2022, Gusttavo Lima foi um dos artistas sertanejos que se posicionaram publicamente ao lado de Bolsonaro. Ele chegou a visitar o ex-presidente no Palácio da Alvorada em Brasília, acompanhado por outros renomados músicos do gênero, incluindo Leonardo, Zezé Di Camargo e Chitãozinho.