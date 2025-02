Neymar Jr. celebra 33 anos: uma retrospectiva das festas do craque

Neymar Jr., um dos maiores talentos do futebol mundial, completa 33 anos nesta quarta-feira (5). Reconhecido não apenas por suas habilidades em campo, mas também por suas extravagantes comemorações de aniversário, o jogador se prepara para celebrar mais um ano de vida após seu recente retorno ao Brasil.

O atleta iniciou sua carreira profissional no Santos FC em 2009, acumulando 225 partidas e 136 gols ao longo de sua trajetória no clube. Após 12 anos jogando fora do país, incluindo passagens por grandes clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, Neymar foi apresentado novamente como jogador do Santos na última sexta-feira (31). Ele já está inscrito para o Campeonato Paulista e a expectativa é que sua reestreia ocorra contra o Botafogo-SP nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro.

Além da recepção calorosa dos torcedores pela volta do craque, há a expectativa de que Neymar possa comemorar seu aniversário na cidade. Enquanto os detalhes sobre a festa ainda não foram confirmados, é possível relembrar algumas das celebrações mais memoráveis do jogador.

Festas Memoráveis e Curiosidades

No ano passado, Neymar organizou uma festa privada em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A influenciadora Virginia Fonseca, que é sócia do jogador, revelou que celulares estavam proibidos no evento, o que gerou curiosidade entre seus seguidores. Ela destacou a experiência única de participar de uma festa sem o uso de redes sociais e comentou sobre as apresentações musicais que animaram a celebração.

Em outra ocasião, Neymar surpreendeu com um visual sofisticado durante sua festa de 32 anos. O jogador optou por roupas floridas e um tênis da Louis Vuitton avaliado em quase R$ 12 mil, seguido por um look todo preto com acessórios da mesma marca.

Polêmicas e Incomodações

No entanto, as festas do atleta também atraíram polêmicas. Em 2023, enquanto residia em Bougival, na França, as comemorações de seu aniversário geraram desconforto entre os vizinhos. O ex-prefeito da cidade chegou a criticar Neymar publicamente devido ao barulho excessivo durante os eventos.

Convidados Famosos

As festas de aniversário de Neymar são sempre repletas de celebridades. Entre os convidados ilustres que marcaram presença nas comemorações estão amigos próximos como Lionel Messi e Falcão. No aniversário de 26 anos do craque, ele proporcionou uma festa luxuosa em Paris, arcando com as despesas de viagem e hospedagem dos amigos vindos do Brasil.

Retorno ao Santos e Expectativas Futuras

Com um contrato assinado até junho de 2024 com o Santos FC, Neymar expressa o desejo de continuar jogando no clube alvinegro até a Copa do Mundo de 2026. Entretanto, existe a possibilidade de uma nova transferência para o futebol europeu na próxima janela de verão.

Ao longo da sua carreira no Santos, Neymar conquistou diversos títulos importantes, incluindo a Libertadores em 2011 e o Campeonato Paulista em três ocasiões. Com essa nova fase no clube e as celebrações que acompanham seu aniversário, o futuro promete ser emocionante para o craque.

Enquanto a torcida aguarda ansiosamente por sua reestreia e pelas festividades que estão por vir, Neymar continua a ser uma figura central no cenário esportivo brasileiro e internacional.