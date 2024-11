Neymar defende Vini Jr. após críticas de Rodri e afirma: “Ele virou falador”

Nesta sexta-feira, 22, Neymar utilizou suas redes sociais para manifestar apoio a Vinícius Júnior, em meio à polêmica envolvendo declarações do espanhol Rodri. O jogador do Al-Hilal recorreu ao Instagram para responder aos comentários feitos pelo meio-campista do Manchester City sobre o atacante do Real Madrid, após a vitória de Rodri na Bola de Ouro da revista France Football.

Rodri, em entrevista ao programa “El Larguero”, da Cadena SER, afirmou que Vinícius Júnior é “um dos melhores do mundo“, mas ressaltou que o brasileiro ainda tem aspectos a aprimorar. Neymar, ao sair em defesa de Vinícius, ironizou o espanhol, escrevendo: “Virou o falador agora“, seguido de emojis de risadas.

Durante a entrevista, Rodri comentou que Vinícius ainda é jovem e que possui tempo para evoluir, especialmente por estar no Real Madrid, um clube com fortes valores. O espanhol também destacou que muitos jogadores não receberam a Bola de Ouro apesar de seu talento excepcional, mencionando que as circunstâncias do futebol nem sempre são justas.

Na votação da Bola de Ouro, Rodri obteve o primeiro lugar nas listas de 49 jornalistas, enquanto Vinícius foi preferido por 35 profissionais. Após a cerimônia em Paris, Rodri foi visto em um restaurante entoando cânticos que ironizavam Vinícius Júnior, usando uma adaptação da famosa canção italiana “Bella Ciao”.

Vinícius Júnior optou por não comparecer à premiação, assim como seus colegas do Real Madrid. Reconhecido por sua luta contra o racismo na Espanha, o jogador era considerado um dos favoritos ao prêmio. Em resposta aos resultados, ele declarou: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, demonstrando sua determinação frente aos desafios enfrentados.