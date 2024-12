Ney Latorraca recebe homenagem do Canal Brasil

O Canal Brasil abre espaço em sua grade para uma homenagem ao ator Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos, na manhã desta quinta-feira (26/12), no Rio de Janeiro. A partir das 22h30 de sexta-feira (27/12), serão exibidos três longas-metragens estrelados pelo grande ator: “O Beijo no Asfalto”, de Bruno Barreto; “Introdução à Música do Sangue”, de Luiz Carlos Lacerda; e “Ele, o Boto”, de Walter Lima Jr. Seu último trabalho da carreira foi no seriado “Cine Holliúdy”, em 2019, em que voltou à pele de um personagem clássico da sua carreira: o conde Vlad, da novela “Vamp” (1991).

O longa-metragem “O Beijo no Asfalto”, de Bruno Barreto, tem como ponto de partida a morte de Arandir (Latorraca), atropelado por um ônibus. Agonizante, ele pede a um bancário, Aprígio (Tarcísio Meira), que lhe dê um beijo na boca. Esse ato vira um escândalo na imprensa e a polícia começa a supor que o acidente tenha sido um assassinato. O filme é uma adaptação da peça de Nelson Rodrigues e a cena do beijo entre dois homens foi um marco do cinema brasileiro.

Em seguida, a coprodução do Canal Brasil “Introdução à Música do Sangue”, de Luiz Carlos Lacerda, se passa no interior de Minas Gerais, onde mora o casal Uriel (Ney Latorraca) e Ernestina (Bete Mendes), e sua filha Isabel (Greta Antoine). Eles vivem em um ambiente arcaico e tranquilo, que é abalado com a chegada de um peão, Chico (Armando Babaioff). O filme é baseado na obra do escritor mineiro Lúcio Cardoso.

A programação especial encerra com a exibição de “Ele, o Boto”, de Walter Lima Jr. Ney interpreta Rufino, um comerciante que explora os pescadores na região amazônica e se casa com Tereza (Cássia Kiss), filha do pescador Zé Amaro. Ela é desejada por Boto (Carlos Alberto Riccelli), que em toda noite de lua cheia vem à terra e se transforma em humano, para seduzir as mulheres.

Antonio Ney Latorraca nasceu em Santos, São Paulo, em 1944. Aos seis anos, começou a trabalhar na Rádio Record. Em 1964, estreou no teatro na peça “Pluft, o Fantasminha”. Na década de 1970, estrelou espetáculos como “Hair” (1970), “Jesus Cristo Superstar” (1972), “Bodas de Sangue” (1973) e “A Mandrágora” (1975). Com passagens pela TV Tupi, TV Cultura e TV Record, chegou à Globo em 1975 na novela “Escalada” e seguiu em “Estúpido Cupido”, na minissérie “Anarquistas, Graças a Deus”, entre outras produções. Também estrelou um dos maiores sucessos do teatro brasileiro ao lado do ator Marco Nanini, “O Mistério de Irma Vap”, peça que ficou mais de 11 anos em cartaz. Um de seus trabalhos mais marcantes foi na novela “Vamp” (1991), onde interpretou o Conde Vladimir Polanski (Vlad), líder dos vampiros, e no “TV Pirata” (1988-1989), em que viveu o emblemático Barbosa.

Homenagem a Ney Latorraca

Horário: Sexta, 27/12, a partir das 22h30

O Beijo no Asfalto (1981) (77’)

Horário: Sexta, 27/12, às 22h30

Classificação: 18 anos

Direção: Bruno Barreto

Introdução à Música do Sangue (2015) (95’)

Horário: Sexta, 27/12, às 23h50

Classificação: 16 anos

Direção: Luiz Carlos Lacerda

Ele, o Boto (1987) (98′)

Horário: Sábado, 28/12, à 1h25

Classificação: 14 anos

Direção: Walter Lima Jr.

