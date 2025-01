Nevasca nos EUA cancela mais de 500 voos em Washington; 3 morrem em acidentes, diz CNN

No dia em que o Congresso dos Estados Unidos se prepara para certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump como presidente, o mesmo em que a invasão ao Capitólio completa quatro anos, uma tempestade de neve se move em direção a Washington nesta segunda-feira (6), causando alertas de tempo ruim, com neve, gelo e temperaturas congelantes.

A CNN cita o site de rastreamento de voos FlightAware para afirmar que até as 6h da manhã desta segunda mais de 500 voos para os dois principais aeroportos de Washington, Reagan National e Dulles, foram cancelados. O canal de notícias afirma que pelo menos três pessoas morreram em acidentes de trânsito em Kansas e Missouri devido à nevasca.

O presidente da Câmara dos Deputados republicana, Mike Johnson, disse à Fox News no domingo que o clima não impediria os legisladores de cumprir seus deveres. Mas os escritórios federais na capital do país estarão fechados, anunciou o Escritório de Gestão de Pessoal.

A tempestade de inverno causou transtornos a cerca de 60 milhões de pessoas em mais de uma dezena de estados, atingindo uma ampla faixa do território desde domingo (5), do Kansas até Nova Jersey. A forte nevasca também deixou mais de 250 mil residências e empresas no centro e sul dos EUA sem energia nesta segunda, conforme dados do PowerOutage.us.

Kansas e partes do noroeste do Missouri estavam enfrentando condições de tempestade de neve, disse o Serviço Nacional de Meteorologia. As estradas estavam cobertas de neve e gelo, e autoridades pediram aos moradores que evitassem viajar.

A maior parte de uma das principais rodovias do Kansas esteve fechada durante todo o domingo devido à forte neve e gelo, onde a temperatura ficou abaixo de zero e chegou a – 32ºC durante a noite. No Missouri, a polícia estadual circulava por mais de 80 km de outra via interestadual procurando por motoristas presos. Até o final da tarde de domingo, os agentes haviam respondido a quase 600 motoristas presos e 285 acidentes, disse o departamento de polícia na rede social X.

Governadores de várias regiões, incluindo Kentucky, Arkansas, Virgínia Ocidental e Virgínia, declararam estado de emergência.

Acúmulos de neve entre 15 e 30 cm eram aguardados do sul de Ohio a Washington. Centenas de colégios anunciaram antecipadamente que não abririam nesta segunda devido à tempestade, incluindo escolas públicas em Indianápolis, Cincinnati, Washington e Filadélfia.

No norte de Kentucky e no sul da Virgínia Ocidental, chuva congelante e granizo produzirão “acúmulos de gelo perigosos”, disse o serviço de metereologia. A parte de trás do sistema de tempestade, enquanto isso, estava produzindo nevascas severas capazes de gerar tornados no Arkansas, Louisiana, Mississippi e Alabama.

O clima extremamente frio forçou o cancelamento de centenas de outros voos, incluindo mais de 275 em Kansas City e Saint Louis, de acordo com o site de rastreamento de aviação FlightAware.

No total, até as 8h, horário da costa leste dos EUA (por volta de 10h em Brasília), cerca de 1.450 voos para dentro e para fora dos Estados Unidos foram cancelados e mais de 11 mil estavam atrasados, de acordo com o serviço de rastreamento Flightaware.com, com aeroportos em Nova York, Chicago e Washington sendo os mais afetados.

A tempestade se afastará da costa na noite desta segunda, mas um ar ártico gelado está previsto para se mover atrás dela, com temperaturas diurnas previstas para ficarem na faixa de 11º C abaixo da média das Grandes Planícies até a Costa Leste, de acordo com o serviço meteorológico.