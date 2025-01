Netflix Revela Novo Filme de Ficção Científica com Wagner Moura

A plataforma de streaming Netflix anunciou a produção de um novo filme de ficção científica intitulado “11817“, que contará com a participação do renomado ator brasileiro Wagner Moura, de 48 anos. O longa-metragem será dirigido por Louis Leterrier, conhecido por seus trabalhos em grandes produções como “Truque de Mestre”, “Velozes e Furiosos 10” e “Carga Explosiva 2”. Além de Moura, a atriz Greta Lee também figura entre os principais nomes do elenco.

Segundo informações divulgadas pela Netflix, a narrativa de “11817” gira em torno de uma família composta por quatro membros que, inesperadamente, se vê obrigada a enfrentar uma situação extrema dentro de sua própria casa. A sinopse revela que eles devem desvendar como sobreviver a uma ameaça enigmática que os persegue.

Embora ainda não tenha uma data específica de lançamento, a produção promete entrelaçar elementos de tensão psicológica com aspectos futuristas. Além disso, a trama irá explorar as complexidades das dinâmicas familiares quando confrontadas com desafios inesperados. O roteiro é elaborado por Matthew Robinson, famoso por seu trabalho em filmes como “Love and Monsters” e “The Invention of Lying”.

Recentemente, Wagner Moura foi visto no filme “Guerra Civil” (2024), dirigido por Alex Garland, onde interpreta um jornalista da agência Reuters em um cenário distópico nos Estados Unidos, abordando temas como polarização política e violência social.