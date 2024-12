CCXP 2024 celebra Wagner Moura

A CCXP 2024, um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, prestou uma emocionante homenagem ao ator Wagner Moura. Durante sua participação no palco principal, Wagner compartilhou momentos de sua carreira e suas origens no teatro. Ele lembrou que, durante a adolescência, ao se mudar de Rodelas para Salvador, teve dificuldades de adaptação em um colégio particular. Contudo, foi nas aulas de teatro que encontrou seu verdadeiro lugar, sentindo-se conectado e pertencente ao novo ambiente.

Wagner Moura, reconhecido por sua versatilidade e talento no cinema nacional e internacional, emocionou-se com depoimentos de amigos próximos como Vladimir Brichta, Lázaro Ramos e Bruno Garcia. Alice Braga também surpreendeu o público ao aparecer no palco, relembrando os momentos compartilhados com Wagner desde “Cidade Baixa” e exaltando seu crescimento como ator e pessoa ao longo das últimas duas décadas.

Além das homenagens pessoais, o evento destacou a trajetória cinematográfica de Wagner. Um teaser exclusivo do filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e filmado em Recife, foi exibido. Este projeto marca a primeira colaboração entre Mendonça e Moura, um encontro aguardado no cinema brasileiro. Wagner expressou sua satisfação em atuar novamente em português, ressaltando a importância do filme para ele.

A homenagem culminou com uma saudação especial do time Vitória, refletindo a paixão de Wagner pelo futebol. Com uma camisa personalizada e mensagens dos jogadores, o ator celebrou no palco com entusiasmo.

Ao longo da CCXP 2024, ficou evidente que Wagner Moura é mais do que um ator extraordinário; ele é um ícone cultural cujo impacto ressoa tanto no Brasil quanto internacionalmente.