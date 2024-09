Netflix divulga trailer de documentário sobre morte de Eliza Samudio

A história do desaparecimento e morte de Eliza Samudio vai virar documentário. E a Netflix divulgou nesta segunda-feira (9) o trailer (https://youtu.be/-usZ2ZpfZQw) do projeto, que deve chegar à plataforma no próximo dia 26 de setembro.

A narrativa de “A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio” é voltada para o olhar da própria Eliza, assassinada em 2010. O ex-goleiro Bruno, então jogador do Flamengo, foi preso acusado de ser o mandante o crime.

No projeto, a história ganha uma nova perspectiva com detalhes inéditos do caso que foram negligenciados na ocasião, com foco na trajetória e nos eventos que antecederam o desaparecimento.

A investigação levou oito pessoas a serem condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza, mas até hoje o corpo dela não foi encontrado.

A equipe de produção, segundo a Netflix, teve acesso exclusivo a conversas e mensagens que a jovem trocava com amigos e que revelam um lado íntimo da vítima. Produzido pela Boutique Filmes, o roteiro fica a cargo de Carol Pires e Caroline Margoni, e a direção é de Juliana Antunes.