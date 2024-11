Netanyahu enfrenta TPI, alegando discriminação enquanto a tensão diplomática global aumenta

O cenário internacional foi abalado pela recente ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. A decisão gerou reações contundentes do governo israelense, que classificou o tribunal como “antissemita”.

Em declaração oficial, Netanyahu repudiou veementemente as ações do TPI, descrevendo-o como uma entidade “política, tendenciosa e discriminatória”. O premiê defendeu a legitimidade das operações militares de Israel em Gaza, iniciadas em 7 de outubro de 2023, após um ataque coordenado pelo Hamas, que resultou no maior massacre de judeus desde o Holocausto.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, também criticou duramente a decisão do TPI. Ele qualificou o veredito como “um dia sombrio para a justiça e a humanidade”, acusando o tribunal de transformar a justiça universal em motivo de escárnio e negligenciar a situação dos 101 reféns mantidos sob condições extremas pelo Hamas em Gaza.

Além dos mandados contra líderes israelenses, o TPI emitiu uma ordem de prisão para Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conhecido como “Deif”, líder militar do Hamas. Deif é acusado de crimes de guerra e contra a humanidade e é considerado morto por Israel.

Herzog enfatizou que essa situação evidencia a necessidade de uma “clareza moral” diante do que chamou de “império iraniano maligno”, que busca desestabilizar a região e o mundo.

O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, também expressou solidariedade a Netanyahu e Gallant. Para Lapid, os mandados de prisão são vistos como uma “recompensa ao terrorismo”, reforçando assim o sentimento unânime entre as lideranças israelenses sobre a controvérsia gerada pela decisão do TPI.