Nestlé retira produtos após alerta de substância perigosa

A Nestlé anunciou recentemente o recall de certos lotes do produto “Meu Primeiro Lanchinho“, pertencente à linha Mucilon, após a detecção de níveis elevados de aflatoxinas, superiores aos limites legais. A medida afeta os sabores morango e banana, além de laranja e banana. Essa iniciativa visa salvaguardar a saúde dos consumidores e manter o compromisso com a qualidade dos produtos.

As aflatoxinas são substâncias naturais originadas por fungos do gênero Aspergillus, que podem contaminar alimentos em etapas como cultivo, colheita e armazenamento. Embora sua presença seja comum, é crucial monitorar seus níveis devido ao risco cancerígeno, especialmente com exposições prolongadas que podem comprometer a saúde hepática.

Impacto das Aflatoxinas na Saúde

Essas toxinas estão frequentemente associadas a culturas agrícolas e são encontradas em grãos e sementes armazenados. Devido ao seu potencial prejudicial, normas rigorosas regulam seus níveis nos alimentos globalmente, visando prevenir danos à saúde.

Lotes Afetados

A Nestlé identificou os lotes comprometidos, cujas datas de validade variam entre maio e julho de 2025. Os consumidores devem inspecionar as embalagens dos produtos “Meu Primeiro Lanchinho” nos sabores afetados para verificar os números de lote, geralmente localizados na parte inferior ou lateral da embalagem.

Orientações para Consumidores

Aqueles que possuem produtos dos lotes especificados devem evitar seu consumo e contatar o serviço de atendimento ao cliente da Nestlé. O contato pode ser feito via e-mail pelo endereço [email protected] ou através do telefone 0800-761-2500, disponível em dias úteis das 8h às 17h. A empresa assegura reembolso e devolução sem custo dos produtos afetados.

Ações Adotadas pela Nestlé

A distribuição e venda dos lotes impactados foram suspensas pela Nestlé, que garante que os demais produtos da linha Mucilon estão seguros para consumo e disponíveis no mercado. A empresa reafirma seu compromisso com segurança e qualidade, assegurando que outros lotes não apresentam riscos à saúde.

Esse incidente ressalta a importância do controle rigoroso de qualidade na indústria alimentícia, especialmente em produtos destinados a bebês, uma faixa etária mais suscetível. As empresas devem garantir continuamente que seus produtos atendam aos mais elevados padrões de segurança alimentar.