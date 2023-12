Neste Natal, ACISA prevê aumento de até 15% nas vendas

Apesar dos elevados índices de endividamento das famílias, as vendas durante o período de Natal deverão ter um crescimento na ordem de 10 a 15% sobre o ano passado, segundo previsão da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

“Acreditamos que o movimento nas lojas de rua e dos shoppings centers deva aumentar a partir deste fim de semana e os itens de maior procura continuarão sendo roupas, calçados, eletroeletrônicos, itens de perfumaria e acessórios”, avalia Pedro Cia Junior, presidente da ACISA.

E como forma de valorizar o comércio local e incentivar os consumidores para que efetuem suas compras nos comércios da cidade, a ACISA continua com a sua campanha: Compre em Santo André, Prestigie Seu Bairro!

Para os comerciantes, a entidade disponibiliza ainda no portal prestigieseubairro.acisa.com.br um e-book com várias informações de como atuar no mercado eletrônico, marketplaces disponíveis no mercado, como utilizar corretamente o WhatsApp Business para alavancar as vendas, dentre outras dicas.