Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás

Neste mês não ocorrerá o pagamento do Auxílio Gás destinado às famílias registradas no CadÚnico. Como esse benefício é concedido bimestralmente, os pagamentos serão retomados em abril. O Auxílio Gás é acessível apenas às famílias que fazem parte do CadÚnico e possuem pelo menos um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, a legislação estabelece prioridade para mulheres responsáveis pela unidade familiar e aquelas que são vítimas de violência doméstica.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás é uma iniciativa do Governo Federal que visa oferecer suporte financeiro a famílias de baixa renda para a aquisição do gás de cozinha. O objetivo principal desse programa é atenuar o impacto dos preços elevados dos botijões no orçamento doméstico, proporcionando maior alívio às famílias vulneráveis.