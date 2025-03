Caixa realiza pagamento do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 2

A Caixa Econômica Federal anunciou que, nesta quarta-feira, dia 19, será realizada a transferência da parcela de março do novo Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 2.

O valor base do benefício é de R$ 600, porém, com a inclusão de adicionais, o montante médio recebido pelos beneficiários atinge R$ 668,65. De acordo com informações fornecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa deve atender aproximadamente 20,5 milhões de famílias neste mês, totalizando um investimento estimado em R$ 13,7 bilhões.

Além do valor mínimo garantido, os beneficiários têm acesso a três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz disponibiliza seis parcelas de R$ 50 para mães de crianças com até seis meses, visando assegurar uma alimentação adequada aos pequenos. Adicionalmente, famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos recebem um acréscimo de R$ 50, enquanto aquelas com crianças de até 6 anos têm direito a um benefício extra de R$ 150.

Conforme o modelo tradicional do programa Bolsa Família, os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem verificar detalhes sobre datas de pagamento, valores e composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, que também é utilizado para gerenciar contas poupança digitais.

No dia anterior, terça-feira (18), moradores de 550 cidades já haviam recebido seus pagamentos independentemente do NIS. Essa iniciativa contemplou residentes do Rio Grande do Sul e mais nove estados afetados por eventos climáticos adversos, como enchentes e estiagens, além de comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade. A relação dos municípios beneficiados pode ser acessada na plataforma online do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, a dedução referente ao Seguro Defeso não é mais aplicada aos beneficiários do Bolsa Família. Esta alteração foi instituída pela Lei 14.601/2023, que restabeleceu o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é destinado a trabalhadores da pesca artesanal que ficam impossibilitados de atuar durante o período de piracema, quando ocorre a reprodução dos peixes.

Regra de Proteção

Atualmente, cerca de 3,11 milhões de famílias estão sob a Regra de Proteção vigente desde junho de 2023. Essa norma permite que famílias cujos membros consigam emprego e aumentem sua renda recebam até 50% do benefício a que teriam direito por um período máximo de dois anos, desde que cada integrante tenha uma renda equivalente a até meio salário mínimo. Para essas famílias, o benefício médio está fixado em R$ 367,39.