Neste ano, Campinas já registrou 3.300 quebras de ônibus

Nos primeiros meses de 2025, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) registrou um alarmante total de 3.300 quebras de ônibus, o que equivale a uma média de 48 ocorrências diárias. Esse dado foi coletado pela EPTV, afiliada da TV Globo, e indica uma preocupante tendência no sistema de transporte público da cidade.

As falhas mais frequentemente relatadas pelos passageiros incluem problemas no motor, na parte elétrica, na embreagem e na suspensão dos veículos. Essa situação tem gerado uma série de reclamações por parte dos usuários do transporte coletivo, que têm presenciado acidentes causados por rodas soltas dos ônibus.

Um caso recente chamou atenção: no dia 13 de fevereiro, uma roda dianteira de um ônibus se desprendeu enquanto o veículo circulava pela Vila Aeroporto, atingindo o portão de uma residência. Apesar do susto, não houve feridos. Vídeos compartilhados por moradores mostram a gravidade da situação, evidenciando a necessidade urgente de medidas corretivas.

Além desse incidente, um ônibus articulado do sistema BRT também teve uma roda solta durante a operação. A Emdec confirmou a ocorrência de 19 incidentes relacionados a rodas em terminais urbanos em 2025, sendo 16 deles por pneus furados e um caso específico de roda solta.

A autarquia responsabiliza as concessionárias pela manutenção adequada dos veículos. Nelson Coutinho, especialista em engenharia mecânica, alertou que fatores como excesso de vibração, sobrecarga e condições precárias das vias contribuem para o desgaste e falhas nos pneus e sistemas de suspensão. Ele enfatizou que inspeções regulares são cruciais para evitar acidentes graves como a perda de rodas em veículos de transporte coletivo.

Em resposta às quebras frequentes, a Emdec impôs 829 multas às concessionárias em março devido ao não cumprimento das normas dentro dos terminais. As linhas urbanas da cidade realizam cerca de 15 mil viagens diariamente, e essa situação crítica levanta questões sobre a eficácia da gestão do transporte público local.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana (SetCamp) está investigando os casos mais recentes. No incidente envolvendo o ônibus do BRT, foi iniciada uma sindicância para apurar as causas do problema. A entidade explicou que o acidente relacionado à roda que atingiu uma casa se deveu às péssimas condições das vias onde o veículo operava.

Como parte das melhorias planejadas para o sistema, Campinas está se preparando para uma nova licitação do transporte público que visa modernizar a frota. Prevista desde 2020 e com publicação esperada ainda nos primeiros 100 dias do segundo mandato do prefeito Dário Saadi (Republicanos), esta nova licitação terá duração inicial de 15 anos, podendo ser prorrogada por mais cinco.

Entre as melhorias propostas estão: aquisição de ônibus novos e menos poluentes, melhor comunicação em tempo real com os usuários, redução do tempo de espera nas paradas e terminais, além da integração da frota do sistema BRT com tecnologia moderna. A expectativa é que essas medidas contribuam para um transporte público mais seguro e eficiente na metrópole campineira.