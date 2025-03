Suspeitos de assalto a farmácias em Campinas são detidos pela polícia

Na madrugada desta terça-feira, 18, quatro homens foram detidos em Campinas, São Paulo, após serem suspeitos de assaltos a três farmácias da cidade. Os crimes ocorreram em um intervalo de apenas 40 minutos entre cada ação, resultando no roubo de medicamentos de alto custo.

Conforme informações da Polícia Militar, as farmácias atacadas estão localizadas na Avenida Norte-Sul, Vila Teixeira e Recanto do Sol, sendo esta última situada no distrito do Ouro Verde. Durante as investigações, foi encontrada uma réplica de pistola e uma faca, além do material roubado que foi recuperado.

Os policiais relataram que a quadrilha utilizou um veículo frequentemente empregado para serviços de transporte por aplicativo, levantando suspeitas sobre o envolvimento do motorista no crime.

O alerta para a polícia ocorreu quando os funcionários da quarta farmácia em tentativa de assalto conseguiram contatar a PM e informar sobre a situação. Em resposta rápida, as autoridades iniciaram patrulhamento na área e conseguiram capturar os criminosos no Jardim Capivari.

Entre os itens subtraídos estavam medicamentos essenciais para diabetes, obesidade e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), incluindo insulinas e estimulantes, todos com valores elevados e controle rigoroso de venda.

Além dos remédios, também foram recuperados valores em dinheiro que haviam sido levados das caixas registradoras das farmácias. Os detidos têm idades de 25, 22, 20 e 18 anos e o caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

A ação criminosa destaca a preocupação com a segurança em estabelecimentos comerciais da região, especialmente aqueles que operam 24 horas.