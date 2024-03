“Nem tudo que eu posso eu devo” é o tema do episódio semanal de “Á Mesa do Testemunho” de Thiago Bartos

Autor de “Você Tem Uma Palavra?”, obra que reflete como a fé e o amor divino podem transformar a vida das pessoas e evangelista, Thiago Bartos, lançou nesta quarta-feira (20), o novo episódio do “Á Mesa do Testemunho”, programa em seu canal do Youtube, que recebe convidados para ouvir os testemunhos de fé e superação.

O tema discutido no episódio foi “Nem tudo que eu posso eu devo” e durante os quase 15 minutos, Thiago conta sobre o início da caminhada na fé, os obstáculos percorridos, e a incrível história de superação que o fez concluir um grande projeto anos depois.

Como exercício de reflexão para os espectadores, o evangelista recapitula como suas escolhas, guiadas por Deus o levaram para onde ele deveria estar. Fique ligado e acompanhe no Youtube de Thiago Bartos, os próximos episódios de “Á Mesa do Testemunho”.