Neguinho da Beija-Flor se despede do carnaval após 50 anos de história

O icônico intérprete Neguinho da Beija-Flor, cuja trajetória com a escola de samba de Nilópolis se estende desde 1975, está prestes a encerrar um ciclo extraordinário. No dia 3 de março de 2025, ele se apresentará pela última vez como puxador de samba, encerrando uma carreira marcada por 14 títulos e uma profunda conexão com a comunidade do carnaval carioca.

Despedida marcada por emoção e homenagens

A despedida ocorrerá na madrugada do dia 4 de março, já na transição entre domingo e segunda-feira. Em uma entrevista exclusiva, Neguinho revelou que está passando por um acompanhamento psicológico para lidar com esse momento significativo. “Estou em tratamento com uma psicóloga. Ela está me dando alguns truques para aguentar esse momento“, compartilhou o artista de 75 anos.

Ao longo dos seus anos à frente da Beija-Flor, Neguinho não só se destacou por sua inconfundível voz como também conquistou cinco prêmios ‘Estandarte de Ouro’, conferidos pelo jornal O Globo na categoria de melhor intérprete. “Fiz tudo o que eu queria fazer. Deus foi bom demais para mim“, afirmou emocionado.

A despedida também será marcada por uma homenagem ao saudoso Laíla, ex-diretor de carnaval da agremiação e amigo íntimo de Neguinho, falecido em decorrência da Covid-19 em 2021. O enredo escolhido para este último desfile é “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas“, um tributo ao legado deixado pelo compositor.

A influência de Neguinho no carnaval e além

O impacto de Neguinho na Beija-Flor é inegável. Para Xandão Cuíca, percussionista da escola, sua presença era fundamental. “Ele chegava cedo na quadra e jogava cartas com a gente. Ele sempre esteve próximo da comunidade. Pensar na escola sem ele será muito difícil“, comentou.

A porta-bandeira Selminha Sorriso também expressou seu carinho e admiração por Neguinho, reconhecendo-o como um ídolo e fonte de inspiração. Ane Lopes, outra intérprete da escola, ressaltou a importância do artista em sua formação no carnaval: “O que eu levo para minha vida é a elegância dele; quero ser tão humilde quanto ele“.

Além do carnaval, Neguinho deixou sua marca no futebol brasileiro com o samba “O Campeão” (Meu time), que se tornou um hino nos estádios e na cultura popular. A composição lançada em 1979 ecoa nas arquibancadas até hoje.

Compositor notável, ele também é responsável pelo samba “Sonhar com Rei dá Leão“, que rendeu à Beija-Flor seu primeiro título histórico em 1976, quebrando a hegemonia das escolas tradicionais como Portela e Mangueira. O sucesso continuou com outros sambas que consolidaram sua importância no cenário do carnaval carioca.

Desafios pessoais e legado

No entanto, a vida pessoal de Neguinho também foi marcada por desafios. Em 2008, ele enfrentou um diagnóstico de câncer no intestino, superando a doença com resiliência e força. Após a recuperação, ele celebrou seu casamento com Elaine Reis na Sapucaí antes do desfile da Beija-Flor em 2009.

Agora, enquanto se prepara para sua última apresentação como puxador de samba, Neguinho da Beija-Flor deixa um legado imensurável não apenas no carnaval, mas também como uma figura inspiradora para muitos. O encerramento dessa jornada promete ser uma celebração repleta de emoção e gratidão por tudo o que ele representa para a cultura brasileira.