Neguinho da Beija-Flor reflete sobre aposentadoria e se emociona

No programa “Encontro com Patrícia Poeta”, exibido nesta segunda-feira (2), o renomado intérprete Neguinho da Beija-Flor compartilhou sua decisão de se afastar dos desfiles de Carnaval, planejando sua última participação na Marquês de Sapucaí em 2025. No dia 20 de novembro, o cantor anunciou oficialmente sua aposentadoria do posto que ocupa há cinco décadas na escola de samba Beija-Flor.

Durante a entrevista, Neguinho refletiu sobre o passar do tempo e a dualidade de suas funções profissionais. “São 50 anos dedicados ao Carnaval e à minha carreira musical. O Carnaval é exigente, demanda muito de nós fisicamente. Agora, pretendo focar mais na música ao longo do ano”, explicou.

O artista expressou como tem vivenciado esse momento de despedida iminente, destacando a intensidade emocional dessa transição. “É como morrer duas vezes: uma vez quando realmente chegar o momento e outra agora, enquanto me despeço. Foram 50 anos de um relacionamento feliz com a Beija-Flor. Embora eu deixe o posto de intérprete, continuarei parte da família e presente nos eventos, mas sem a responsabilidade de liderar na avenida“, afirmou ele emocionado.

Neguinho também destacou a confiança na nova geração de puxadores da Beija-Flor, mencionando o talento dos jovens que assumirão seu lugar. “Há muitos talentos emergentes prontos para seguir adiante. A nova geração está preparada”, elogiou.

Sobre sua decisão inicial de se aposentar em 2024, Neguinho revelou que optou por prolongar sua permanência por mais um ano em homenagem ao carnavalesco Laíla, figura fundamental em sua trajetória. “Decidi ficar até 2025 ao saber da homenagem a Laíla. Ele foi crucial no início da minha carreira, meu primeiro produtor e incentivador nas rodas de samba do Cordão do Bola Preta e do Renascença”, comentou.

Neguinho da Beija-Flor continua sendo uma figura emblemática no cenário do samba, marcando sua despedida como um momento significativo não apenas para ele, mas para toda a comunidade carnavalesca que acompanhou seu legado ao longo dos anos.