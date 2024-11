Nego Di, ex-BBB, ganha liberdade com habeas corpus do STJ após acusação de fraude milionária

Na quarta-feira (27), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus ao humorista e influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di. Preso preventivamente por quatro meses, ele é acusado de estelionato e lavagem de dinheiro em um esquema relacionado a uma loja virtual que supostamente não entregava os produtos vendidos. A decisão do STJ ocorre após três pedidos de soltura negados pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Nego Di estava detido na Penitenciária Estadual de Canoas 1, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Com a concessão do habeas corpus, ele responderá às acusações em liberdade, mas terá que cumprir medidas cautelares. Entre as condições impostas, ele deverá comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades e está proibido de mudar de endereço sem autorização judicial. Além disso, ele não poderá se ausentar da comarca sem aviso prévio e está proibido de usar redes sociais. O passaporte do humorista também será recolhido.

O caso envolve mais de 370 vítimas que relataram compras não entregues no site Tadizuera entre março e julho de 2022. Segundo a Polícia Civil, a movimentação financeira nas contas ligadas a Dilson ultrapassou R$ 5 milhões no período investigado. As vítimas afirmam ter adquirido produtos como televisores e celulares, mas não receberam os itens nem foram ressarcidas.

Nego Di ganhou notoriedade ao participar do Big Brother Brasil 2021, onde foi eliminado com 98,76% dos votos após 22 dias de confinamento. Agora, ele enfrenta um novo desafio ao lidar com as acusações legais enquanto tenta manter sua carreira pública em meio a essas controvérsias judiciais.