Nego Di enfrenta novo drama jurídico com bloqueio de bens

O humorista Dilson Alves da Silva Neto, popularmente conhecido como Nego Di, enfrenta um novo impasse judicial relacionado ao bloqueio de seus bens e recursos financeiros. A medida tem gerado dificuldades no pagamento dos honorários advocatícios devidos a Tatiana Borsa, que o representou até recentemente. A advogada foi dispensada por Nego Di após publicar uma foto comemorativa ao lado do cliente em suas redes sociais, gesto que teria desagradado o humorista.

Acusado de estelionato e lavagem de dinheiro, Nego Di teve a liberdade provisória concedida, deixando a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) no último dia 27. Segundo sua atual defesa, o pagamento à advogada será realizado assim que os bloqueios judiciais forem resolvidos ou quando o humorista puder retomar suas atividades profissionais.

O contrato de honorários entre Tatiana Borsa e Nego Di está devidamente formalizado, especificando os serviços prestados e os valores acordados. Entretanto, os bens do humorista permanecem indisponíveis por decisão judicial, impossibilitando a utilização dos mesmos para o pagamento.

Tatiana Borsa foi substituída na defesa por Camila Kersch após a publicação da fotografia polêmica. O registro, feito na madrugada seguinte à soltura do humorista, mostra as advogadas celebrando com taças de espumante, enquanto Nego Di aparece ao fundo sorrindo. Esta postagem ocorreu em meio a medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que proíbem o uso de redes sociais pelo influenciador.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga se houve violação dessa determinação judicial. Especialistas em Ciências Criminais destacam que qualquer postagem em redes sociais pode ser interpretada como descumprimento das medidas impostas, especialmente se houver entendimento de que terceiros agiram a pedido do réu para transmitir mensagens públicas.

Caso se conclua pela violação das medidas cautelares, Nego Di poderá enfrentar um retorno à prisão. Além da proibição do uso das redes sociais, ele deve cumprir outras restrições judiciais, como comparecimento periódico ao juízo e proibição de mudar-se sem autorização prévia.

A decisão que concedeu liberdade provisória a Nego Di considerou fatores como a ausência de violência nos crimes acusados e suas condições pessoais favoráveis. Contudo, o julgamento definitivo sobre seu habeas corpus ainda não possui data definida.

Nego Di é acusado de envolvimento em um esquema fraudulento através de uma loja virtual chamada Tadizuera. As investigações apontam que ele e um sócio teriam lesado mais de 370 pessoas em 2022, movimentando mais de R$ 5 milhões em contas bancárias ligadas ao humorista.

Além das questões judiciais atuais, Nego Di já enfrentou sanções por divulgar notícias falsas em suas redes sociais. Em uma decisão anterior, ele foi obrigado a remover publicações enganosas relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul.

Com um histórico marcado por polêmicas, o influenciador continua sob o escrutínio público e judicial enquanto busca resolver suas pendências legais e financeiras.