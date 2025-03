NBB: Vasco da Gama e São Paulo se enfrentam na tela da Cultura

A TV Cultura exibe, neste sábado (8/3), a partida pelo Novo Basquete Brasil (NBB) entre Vasco da Gama e São Paulo, diretamente do Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. A bola sobe a partir das 17h, com narração de Gil Arruda e comentários de Cadum.

O último confronto entre Vasco da Gama e São Paulo aconteceu em 6 de dezembro de 2024, no primeiro turno do NBB 2024/2025. Na ocasião, a partida foi vencida pelo Vasco, fora de casa, por 87 a 84.



Os times já se enfrentaram três vezes pelo NBB. O Vasco venceu duas partidas e o São Paulo, apenas uma vez. Um retrospecto bem equilibrado.



O Vasco da Gama se encontra em 7º lugar com 14 vitórias e 12 derrotas em 26 partidas, e aproveitamento de 53,8%. Já o São Paulo está em 13º lugar com 11 vitórias e 14 derrotas em 25 partidas, e aproveitamento de 44%.



Nas últimas cinco partidas do NBB, o Vasco da Gama ganhou três e perdeu duas. Já o São Paulo levou a melhor em apenas um jogo dos últimos cinco.