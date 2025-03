Street Rock estreia sua primeira temporada da série na TV Cultura

O aclamado projeto musical Street Rock, produzido pela Goma Filmes, ascende a um novo patamar com o lançamento de sua série na TV Cultura, marcada para estrear no dia 1º de março, às 22h30 . A produção conta com a participação especial de grandes nomes da música brasileira, incluindo Di Ferrero e Clemente, além de 10 renomadas bandas independentes, como Black Pantera, Supercombo, Garage Fuzz, Vespas Mandarinas e entre outras, que representam a cena do rock nacional.

Desde sua criação em 2001 por Daniel Baccaro, o Street Rock se consolidou como uma das iniciativas mais influentes de São Paulo, promovendo não apenas a música, mas também a cultura, a tecnologia, o entretenimento acessível e a inclusão social. “O Street Rock é mais do que um festival; é uma plataforma que une a música e a cultura, celebrando os talentos emergentes que fazem do rock brasileiro uma força vibrante e transformadora”, afirma Baccaro.

Com aproximadamente 900 bandas cadastradas, a plataforma Street Rock tem se destacado como um verdadeiro celeiro de talentos, revelando nomes icônicos como NX Zero e Dead Fish. A série, dirigida por Daniel Baccaro e Rafael Mellin, oferece uma visão autêntica e impactante do cenário musical brasileiro. A apresentação é conduzida pela talentosa Thaise Lanzarin, que guiará os espectadores em uma jornada envolvente pelo universo do rock nacional.

A produção musical é assinada por Daniel Ganjaman, Maurício Takara e Fernando Sanches, do Estúdio El Rocha, que, juntos, têm contribuído significativamente para a evolução do rock brasileiro. A série Street Rock, conta com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine e BRDE, foi produzida pela Goma Filmes e promete ser uma experiência imperdível que não apenas encanta os fãs de música, mas também inspira novas gerações de artistas. A iniciativa também tem o apoio e curadoria do SX Group, uma venture builder com foco em tecnologia, comunicação e diversidade.

EPISÓDIOS

A nova série trará performances ao vivo em estúdio e histórias inspiradoras e inéditas do festival Street Rock e de 10 bandas.

Episódio 1 – Apresentação Bandas

Episódio 2 – Festival Street Rock

Episódio 3 – Supercombo (ES)

Episódio 4 – Vivendo do Ócio (BA)

Episódio 5 – Deb And The Mentals (SP)

Episódio 6 – Far From Alaska (RN)

Episódio 7- Medulla (RJ)

Episódio 8 – Garage Fuzz (SP)

Episódio 9 – Selvagens à Procura de Lei (CE)

Episódio 10 – Vespas Mandarinas (SP)

Episódio 11 – Black Pantera (MG)

Episódio 12 – Dead Fish (ES)

Episódio 13 – Retrospectiva 1ª Temporada

IMPACTO SOCIAL E CULTURAL

Nas suas 26 edições anteriores, o Street Rock arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos, fortalecendo sua conexão com as comunidades e reafirmando seu compromisso com causas sociais. A série promete não apenas entreter, mas também inspirar novos músicos e fãs, mostrando que o rock brasileiro continua a evoluir e impactar novas gerações.

Prepare-se para uma celebração à diversidade musical do Brasil! A série do Street Rock na TV Cultura é uma oportunidade imperdível para todos os amantes do rock e da cultura urbana conhecerem as bandas que estão fazendo a diferença na cena musical atual.

Para mais informações e para se cadastrar na plataforma do Street Rock, acesse www.streetrock.com.br e faça parte dessa revolução musical.