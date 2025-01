Navio Ana Castela é marcado por shows de João Gomes, Gustavo Mioto e Luan Pereira

O “Navio Ana Castela – Férias com a Boiadeira em alto mar”, realizado pela PromoAção Cruzeiros, contou com dias imensamente inesquecíveis para os fãs de música sertaneja e piseiro. A programação contou com apresentações de peso: João Gomes e Gustavo Mioto subiram ao palco e levaram o público ao delírio com seus maiores sucessos na última sexta-feira.

João Gomes trouxe sua energia inconfundível ao som de hits como “Meu Pedaço de Pecado” e “Dengo”, enquanto Gustavo Mioto emocionou os presentes com canções que conquistaram o Brasil, como “Com ou Sem Mim” e “Solteiro Não Trai”.

A estrela do evento, Ana Castela, além de ser a anfitriã, deu um toque especial durante o dia ao caminhar pelo navio, interagindo com os fãs e tirando fotos, em um gesto que reforçou sua conexão com o público.

Na última noite das “Férias com a Boiadeira”, a festa começou com o sunset do Eduardo Costa embalando o público ao som de grandes hits, durante o período da noite, o público acompanhou o show de encerramento da boiadeira que cantou seus maiores sucessos fazendo o público vibrar com a alegria de viver dias incríveis ao lado de um dos principais nomes da atualidade. Fechando com chave de ouro, Luan Pereira se apresentou pela primeira vez em alto mar, mostrando ao público grandes sucessos que marcam sua carreira.

O “Navio da Boiadeira”, realizado pela PromoAção Cruzeiros, está consolidando-se como um marco na música sertaneja, proporcionando uma experiência única para fãs e artistas, tamanho sucesso não poderia ser diferente, os fãs já podem comemorar pois a segunda edição já está confirmada para 2026.