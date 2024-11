Naufrágio do iate Sea Story no Egito

Na costa leste do Egito, um trágico naufrágio ocorreu com o iate turístico Sea Story, levando a uma operação de resgate e recuperação de vítimas. O incidente aconteceu em 25 de setembro de 2023, próximo ao recife de Sataya, e envolveu 31 turistas de diversas nacionalidades e 13 tripulantes. As condições climáticas adversas foram um fator determinante para o acidente.

O Sea Story, especializado em mergulho, havia partido do porto de Ghalib para uma expedição de vários dias e deveria chegar a Hurghada. Infelizmente, foi atingido por ondas altas e afundou rapidamente. Até agora, cinco sobreviventes foram resgatados: dois belgas, um egípcio, um suíço e um finlandês. Infelizmente, quatro corpos foram encontrados e sete pessoas continuam desaparecidas. Há suspeitas de que os desaparecidos possam ter ficado presos dentro da embarcação.

As autoridades locais relataram condições meteorológicas severas, com ventos de até 62 km/h e ondas de até 4 metros, levando ao fechamento do tráfego marítimo na região no dia anterior ao acidente. O barco emitiu um sinal de socorro às 5h30 do horário local.

Embora o Sea Story tivesse passado por inspeções recentes sem problemas técnicos relatados, as condições do mar foram além das capacidades da embarcação. Os sobreviventes resgatados com ferimentos leves foram acomodados em Marsa Alam, onde receberam apoio das autoridades e consulados.

Este trágico acidente destaca a importância da segurança marítima, especialmente em condições climáticas extremas. Enquanto as operações de busca continuam, a tragédia serve como um lembrete sobre os riscos associados ao turismo marítimo. As autoridades egípcias estão investigando o incidente para evitar futuras ocorrências similares.