Natuza Nery abre série de eventos dedicados à mulher na AASP

Considerada uma das mais importantes comentaristas políticas do jornalismo brasileiro, Natuza Nery foi escolhida para comandar o Mês da Mulher, um dos principais eventos realizados anualmente em março pela AASP – Associação dos Advogados. A jornalista, que atualmente realiza análise do cenário político e econômico nos principais noticiários da GloboNews, além de apresentar o programa “Papo de Política”, o podcast “O Assunto” e assinar coluna diária na rádio CBN, participará da abertura do evento com a palestra “Como ser ético? Como ser justo? Como ser humano?”. A programação, totalmente gratuita e disponível nos formatos presencial e online, reforça o compromisso da associação com o desenvolvimento pessoal e profissional das profissionais da advocacia diante dos desafios diários na luta pela igualdade de direitos às mulheres e por uma sociedade mais justa e plural.

Serão contempladas, ao longo de todo o mês, temáticas como assédio no ambiente profissional, desafios da maternidade, educação financeira, direito tributário entre outros assuntos que fazem parte da rotina das profissionais da advocacia. Além da Natuza, também estarão presentes as palestrantes Daldice Maria Santana de Almeida, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3); Mylene Pereira Ramos Seidl, advogada especialista em diversidade e igualdade; Patricia Vanzolini, presidente da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP); Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça de São Paulo; entre outras.