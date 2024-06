Nattan recria clássico de Roberto Carlos para trilha sonora da novela ‘Família é Tudo’, da TV Globo

O cantor Nattan, fenômeno da música nordestina, está lançando uma nova versão da música “Cama e Mesa”, de Roberto Carlos, que será parte da trilha sonora da novela ‘Família é Tudo’, da TV Globo. A regravação, que deu à música uma nova roupagem, foi disponibilizada nas plataformas de áudio nesta quinta-feira, dia 20 de junho, seguida pelo videoclipe oficial no dia 21 de junho.

Escrita por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, a canção foi originalmente lançada em 1981. Em sua nova versão, ela ganha elementos característicos do forró, marca registrada de Nattanzinho, sem perder a essência romântica instituída pelo Rei Roberto.

O videoclipe, gravado no Theatro José de Alencar, um dos cartões postais de Fortaleza inaugurado em 1910, conta com a participação especial de músicos de uma orquestra. A locação, repleta de valor histórico e cultural, reforça a importância deste momento na carreira de Nattan, marcando sua primeira incursão na trilha sonora de uma novela e a regravação de um dos maiores nomes da música brasileira.

Nattan – que acumula mais de 9 milhões de ouvintes mensais e é conhecido por sucessos como “Amor na Praia”, “Love Gostosinho” e “Tem Cabaré Essa Noite” – expressou sua empolgação com o projeto:

“É um momento histórico para mim e para minha carreira! Emplacar uma música na trilha de uma novela, especialmente sendo um clássico do Rei Roberto Carlos, é a realização de um sonho que eu nem imaginava tão cedo. Estou muito empolgado e grato por essa oportunidade única de levar minha música para um público ainda mais diversificado. Espero que todos curtam e se emocionem tanto quanto eu com essa versão que preparei com muito carinho. Gravamos um videoclipe lindo no Theatro José de Alencar, um lugar tão simbólico e cheio de história, que combina perfeitamente com essa música e a importância desse momento na minha carreira”, declarou Nattan.

A nova versão de “Cama e Mesa” será tema para o triângulo entre os personagens Chicão (Gabriel Godoy), Sheila (Marianna Armellini) e Andrômeda (Ramille), na trama criada por Daniel Ortiz que tem direção artística de Fred Mayrink. Coordenadora de produção musical da TV Globo, Juliana Medeiros destaca o êxito com a escolha de Nattan para a parceria.

“Nattan é um artista incrível e tivemos a certeza de que seria a voz para interpretar esse sucesso de Roberto e Erasmo com a nova roupagem. ‘Cama e Mesa’ é uma dessas canções emblemáticas do repertório brasileiro e pensamos que trazer uma releitura em forró seria muito divertido. Ele trouxe exatamente o clima que buscávamos para o triângulo entre Chicão, Sheila e Andrômeda – com romance, provocação, sensualidade e uma boa dose de comédia”, salienta Juliana.