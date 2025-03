Nattan lança ‘Perversa’ nesta quinta-feira (20)

Com uma trajetória marcada por uma sequência imbatível de sucessos, Nattan segue consolidando seu lugar no topo da música brasileira. O artista, que tem sido um dos maiores fenômenos da cena musical nos últimos anos, chega com mais um grande lançamento: “Perversa”. A faixa que, assim como suas anteriores, promete conquistar os corações de fãs de todo o Brasil estará disponível em todas as plataformas digitais, quinta-feira, dia 20, às 21h.

Em uma carreira repleta de hits que dominaram as paradas de sucesso e as playlists de milhões, Nattan se tornou sinônimo de inovação, talento e, acima de tudo, emoção. Seus lançamentos, são uma verdadeira mistura de estilos que agradam aos mais diversos públicos, sem perder a essência que o tornou único.

“Vocês não imaginam o quanto estou ansioso para esse lançamento! Tem tanta coisa incrível acontecendo na minha vida ao mesmo tempo que nem sei por onde começar a agradecer. O carnaval já passou, agora tem show em Portugal, o São João já está logo aí e tem muita novidade ainda pra chegar”, comenta o cantor.

A expectativa para o lançamento de “Perversa” é gigantesca. Os fãs aguardam ansiosos por mais uma música que, com certeza, será mais um capítulo de sucesso na carreira de Nattan, que, com muito talento, carisma e uma dedicação incansável à sua música, tem conquistado não só o Brasil, mas também o reconhecimento internacional.

Sobre Nattan

Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 9,6 milhões de seguidores e + 2 milhões de inscritos no YouTube.

Em 2024, o artista disponibilizou nas plataformas digitais, as primeiras músicas do projeto “Estilo Nattanzinho”, DVD gravado em São Paulo, com destaque para as faixas “Eu Vou Sentar”, feat com a Melody, que já ultrapassou 28 milhões de players no Spotify e “Pega Cabuloso”, com participação de Ana Castela, que já atingiu mais de 37 milhões.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com + 74 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou”(feat. Mari Fernandez), com +176 milhões de players no Spotify, Morena, com + 88 milhões de players no Spotify. O hit “Love Gostosinho”, parceria de Nattan com Felipe Amorim, foi um dos maiores sucessos de 2023, aparecendo no Top 5 músicas mais ouvidas em 13 estados brasileiros, com mais de 175 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2023, ele lançou sua label “Desmanttelo do Nattan”, uma festa que está viajando o país e tem como slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição.

Em setembro, Nattan surpreendeu os seus fãs com o EP “Pra Quebrar a Cara”, explorando um caminho romântico e diversificado. O projeto apresenta músicas inéditas e regravações especiais, incorporando elementos do pagode, sertanejo e pop. Destaque para “A Gente Se Entrega”, com clipe especial, onde o cantor exibe sua intimidade e carisma diante das câmeras.

Todos esses projetos e lançamentos renderam a Nattan feitos históricos nas plataformas de áudio em 2023. O nome do cantor apareceu no Top 5 de artistas mais ouvidos de 8 estados brasileiros no balanço anual do Spotify e foi o mais adicionado à playlists de forró. Em 2024, o artista conquistou o topo do Spotify Brasil com o single “Amor na Praia”, que já acumula mais de 68 milhões de streams na plataforma.