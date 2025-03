Nattan desembarca em Portugal, para o FestyVybbe

Nattan, um dos maiores fenômenos da música brasileira, desembarca em Portugal, para participação no Festyvybbe. O cantor, conhecido por sua voz marcante e presença de palco inconfundível, se apresenta nos dias 21 e 22 de março, em Porto e Lisboa, prometendo uma performance inesquecível para os fãs portugueses.

Com uma carreira sólida e uma legião de fãs, Nattan é considerado um dos principais artistas da música brasileira na atualidade. Seus hits, que fazem parte da playlist de milhões de fãs, como ‘Amor Na Praia’, ‘Eu Vou Sentar’, ‘Última Noite’ e o novo lançamento ‘Perversa’, conquistaram não apenas o Brasil, mas também o mundo, tornando-o um verdadeiro representante da pluralidade brasileira.

“Estar em Portugal, no Festyvybbe, é uma honra muito grande. A música brasileira é extremamente bem recebida por aqui e tenho certeza que será um show emocionante, estou muito feliz e ansioso para subir naquele palco e me entregar ao público”, comenta o artista.

A participação de Nattan no Festyvybbe reflete sua grandiosidade e a força de seu trabalho, que tem quebrado barreiras e alcançando novos públicos a cada dia. Com seis artistas de destaque do casting da Vybbe, além de participações especiais, a estreia do festival promete ser um marco na expansão da música brasileira mundo afora.

Sobre Nattan

Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 9,6 milhões de seguidores e + 2 milhões de inscritos no YouTube.

Em 2024, o artista disponibilizou nas plataformas digitais, as primeiras músicas do projeto “Estilo Nattanzinho”, DVD gravado em São Paulo, com destaque para as faixas “Eu Vou Sentar”, feat com a Melody, que já ultrapassou 28 milhões de players no Spotify e “Pega Cabuloso”, com participação de Ana Castela, que já atingiu mais de 37 milhões.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com + 74 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou”(feat. Mari Fernandez), com +176 milhões de players no Spotify, Morena, com + 88 milhões de players no Spotify. O hit “Love Gostosinho”, parceria de Nattan com Felipe Amorim, foi um dos maiores sucessos de 2023, aparecendo no Top 5 músicas mais ouvidas em 13 estados brasileiros, com mais de 175 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2023, ele lançou sua label “Desmanttelo do Nattan”, uma festa que está viajando o país e tem como slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição.

Em setembro, Nattan surpreendeu os seus fãs com o EP “Pra Quebrar a Cara”, explorando um caminho romântico e diversificado. O projeto apresenta músicas inéditas e regravações especiais, incorporando elementos do pagode, sertanejo e pop. Destaque para “A Gente Se Entrega”, com clipe especial, onde o cantor exibe sua intimidade e carisma diante das câmeras.

Todos esses projetos e lançamentos renderam a Nattan feitos históricos nas plataformas de áudio em 2023. O nome do cantor apareceu no Top 5 de artistas mais ouvidos de 8 estados brasileiros no balanço anual do Spotify e foi o mais adicionado à playlists de forró. Em 2024, o artista conquistou o topo do Spotify Brasil com o single “Amor na Praia”, que já acumula mais de 68 milhões de streams na plataforma.