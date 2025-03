Nattan é destaque nacional e se torna o nome mais comentado na temporada de carnaval 2025

O Carnaval de 2025 já entrou para a história com força total na carreira de Nattan! O cantor e fenômeno da música brasileira arrastou uma verdadeira multidão de fãs enlouquecidos em cada cidade por onde passou. Em um giro que cruzou estados e cidades, Nattan se consagrou como o maior destaque da temporada, entregando shows inesquecíveis e uma energia avassaladora.

São mais de cinco estados e seis cidades por onde o artista arrastou os foliões em uma verdadeira festa, com seu carisma único e a alegria contagiante que só ele tem. Em cada apresentação, um público gigantesco cantou e dançou junto com o ícone da música brasileira, criando uma atmosfera de pura emoção.

“Esses últimos dias foram de loucura total! Cada cidade eu me entreguei como nunca e me diverti demais em cima dos palcos, não vejo a hora de viver tudo isso de novo ano que vem. Eu amo o carnaval e poder me apresentar nas principais festas do país é uma honra”, comenta o artista

Com seu talento inquestionável e presença de palco arrasadora, Nattan mostrou que é o grande destaque do Carnaval, se tornando um dos nomes mais comentados e esperados para 2026. Onde ele passa, é sinônimo de sucesso absoluto! Nattan segue conquistando o Brasil inteiro, deixando sua marca por onde passa.

Sobre Nattan

Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 9,6 milhões de seguidores e + 2 milhões de inscritos no YouTube.

Em 2024, o artista disponibilizou nas plataformas digitais, as primeiras músicas do projeto “Estilo Nattanzinho”, DVD gravado em São Paulo, com destaque para as faixas “Eu Vou Sentar”, feat com a Melody, que já ultrapassou 28 milhões de players no Spotify e “Pega Cabuloso”, com participação de Ana Castela, que já atingiu mais de 37 milhões.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com + 74 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou”(feat. Mari Fernandez), com +176 milhões de players no Spotify, Morena, com + 88 milhões de players no Spotify. O hit “Love Gostosinho”, parceria de Nattan com Felipe Amorim, foi um dos maiores sucessos de 2023, aparecendo no Top 5 músicas mais ouvidas em 13 estados brasileiros, com mais de 175 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2023, ele lançou sua label “Desmanttelo do Nattan”, uma festa que está viajando o país e tem como slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição.

Em setembro, Nattan surpreendeu os seus fãs com o EP “Pra Quebrar a Cara”, explorando um caminho romântico e diversificado. O projeto apresenta músicas inéditas e regravações especiais, incorporando elementos do pagode, sertanejo e pop. Destaque para “A Gente Se Entrega”, com clipe especial, onde o cantor exibe sua intimidade e carisma diante das câmeras.

Todos esses projetos e lançamentos renderam a Nattan feitos históricos nas plataformas de áudio em 2023. O nome do cantor apareceu no Top 5 de artistas mais ouvidos de 8 estados brasileiros no balanço anual do Spotify e foi o mais adicionado à playlists de forró. Em 2024, o artista conquistou o topo do Spotify Brasil com o single “Amor na Praia”, que já acumula mais de 68 milhões de streams na plataforma.