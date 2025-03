Nattan faz dueto com Ivete Sangalo e rouba cena no circuito Barra/Ondina, em Salvador

A noite de sexta-feira (28), ficará marcada para sempre na carreira de Nattan. Durante sua passagem pelo circuito de Carnaval de Salvador, o artista roubou literalmente a cena ao subir no trio de Ivete Sangalo e dividir o palco com a anfitriã. Juntos, cantaram “Tem Cabaré Essa Noite”, um dos principais sucessos da carreira de Nattan, levando o público à loucura.

O encontro, um dos mais animados do circuito Barra/Ondina, mostrou a potência, a energia e a sintonia desses dois artistas que sabem como animar e agitar a galera. Nattan, apesar de não estar fazendo shows em trios na cidade, marcou presença nos camarotes, deixando sua marca e empolgando a multidão, que cantou e pulou com ele e a rainha do Axé. De quebra, ele ainda tocou com Marcelo, filho da cantora, que estava mostrando seu talento na percussão do Trio.

“Salvador, que noite surreal! Foi bom demais ser recebido com tanto carinho pela Ivete, no seu trio e poder cantar com ela. Sou muito grato a Deus por poder viver momentos únicos com esse. Que festa linda, amo carnaval, e ontem realizei um sonho”, comenta Nattan.

O público pode esperar muito mais de Nattazinho, que está com a agenda lotada neste Carnaval e fará mais 12 apresentações durante os dias de folia.