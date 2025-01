 Natalini assume coordenadoria de Meio Ambiente da AFPESP

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) inicia uma nova fase em sua política de sustentabilidade com a nomeação de Gilberto Natalini para a Coordenadoria de Meio Ambiente. O objetivo é fortalecer as práticas sustentáveis nas unidades de lazer da entidade e ampliar o debate sobre questões ecológicas entre os servidores públicos.

Experiência ambiental de Gilberto Natalini

Médico e ambientalista, Natalini assume o cargo em fevereiro, trazendo uma trajetória marcada pela formulação de políticas ambientais inovadoras. Ex-Secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, foi responsável por leis sobre reúso de água e mudanças climáticas. Para ele, os servidores públicos podem ter um papel decisivo na promoção da sustentabilidade.

“Os servidores são formadores de opinião e têm grande potencial para disseminar boas práticas ambientais“, afirma Natalini. Ele destaca o alcance da AFPESP, que conta com mais de 240 mil associados, incluindo funcionários do governo estadual, prefeituras e União que atuam em São Paulo.

Estratégias para ampliar a sustentabilidade

A proposta do novo coordenador se divide em duas frentes:

Internamente , a AFPESP adotará medidas para reduzir o consumo de água e energia , além de promover a educação ambiental por meio de cursos, seminários e materiais informativos.

, a AFPESP adotará medidas para reduzir o consumo de e , além de promover a por meio de cursos, seminários e materiais informativos. Externamente, a associação pretende ampliar sua participação em debates ambientais, incentivando a discussão sobre sustentabilidade no setor público.

Natalini destaca que a mudança climática é um dos maiores desafios da atualidade e defende a necessidade de investir em energias limpas. “A dependência de combustíveis fósseis precisa ser reduzida. Algumas nações estão avançando, mas ainda há muito a ser feito”, observa.

“A nomeação de Natalini reflete o compromisso da AFPESP em atuar de maneira proativa na agenda ambiental. Com a implementação dessas novas diretrizes, a associação reafirma seu papel como promotora de ações sustentáveis, com impacto positivo tanto no funcionalismo público quanto na sociedade”, enfatiza Artur Marques, presidente da entidade.