Governo de SP gera economia de R$ 54,2 milhões ao servidor

O Governo do Estado de São Paulo conclui o ano de 2024 com um significativo avanço na gestão de pessoas, impulsionado pela implementação do aplicativo SOU.SP.GOV.BR. Esta iniciativa da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) resultou em uma economia expressiva de R$ 54,2 milhões, beneficiando servidores públicos através da realização da Prova de Vida Digital e da comunicação de ausências médicas, tudo feito pelo aplicativo.

A economia foi calculada considerando a redução nos deslocamentos necessários para atendimentos presenciais, englobando a realização de 792 mil Provas de Vida para servidores ativos e aposentados, o que gerou uma economia de R$ 34,8 milhões. Além disso, a comunicação de ausências médicas trouxe um impacto adicional de R$ 19,4 milhões.

De acordo com Caio Paes de Andrade, secretário da SGGD, “a digitalização das provas de vida é um passo crucial na transformação da administração pública do estado, contribuindo para a redução da burocracia”.

Como parte integrante do Sistema Estruturante e Informatizado para Gestão de Pessoal (SGP), o governo estadual também realizou neste ano o Recadastramento Digital, que abrangeu 538.961 servidores ativos. Destes, 528.635 (98,08%) completaram o recadastramento e a prova de vida digital. Entre os que não realizaram os procedimentos, 8.199 eram servidores exonerados ou falecidos. Os casos em que 2.127 servidores não realizaram o RECAD serão encaminhados para investigação pelos órgãos competentes.

O Recadastramento foi conduzido pela SGGD entre todos os funcionários públicos e militares em atividade na Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado de São Paulo. O intuito é promover maior agilidade e transparência nas operações administrativas, além de aprimorar a execução das políticas públicas no estado.

A SGGD é um órgão central no Governo do Estado de São Paulo e atua sob três pilares principais: gestão pública, gestão de pessoas e transformação digital. Seu foco é desenvolver soluções que tornem a prestação dos serviços públicos mais eficiente e acessível ao cidadão, além de desburocratizar os processos administrativos.

Além disso, a SGGD supervisiona cinco órgãos públicos, incluindo Prodesp/Poupatempo e Detran, e é responsável pela administração do Patrimônio e Arquivo Públicos do Estado.

No âmbito da administração estadual em 2024, houve um esforço concentrado para garantir investimentos que promovam oportunidades e dignidade à população paulista. O Governo tem se mostrado mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focando em equilíbrio fiscal e modernização.

São Paulo atingiu recordes em leilões nos últimos 25 anos, com R$ 340 bilhões destinados a projetos como infraestrutura escolar e saneamento básico. A desestatização da Sabesp é um marco importante que antecipará a universalização do acesso à água tratada e esgoto em quatro anos. Na saúde pública, foram realizadas aproximadamente 3,2 mil cirurgias diárias e a espera por procedimentos especializados foi reduzida em até 82,6%.

No setor educacional, 30 mil novas vagas foram criadas no Provão Paulista para facilitar o acesso ao ensino superior. A segurança pública recebeu um reforço significativo com a contratação de 7,8 mil novos policiais, marcando o maior crescimento em 14 anos. O programa Casa Paulista já entregou mais de 50 mil habitações.

O Metrô da capital experimentou o maior investimento em meio século com quatro obras simultâneas em andamento. No campo social, o programa Bom Prato serviu mensalmente 3,2 milhões de refeições com a abertura de novas unidades. O turismo recebeu R$ 2 bilhões em incentivos financeiros enquanto o CULTSP PRO se destaca como o maior programa brasileiro voltado à formação no setor cultural.