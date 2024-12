Natal Solidário motiva desvio de itinerário na Vila Jaraguá no sábado, 14

A SPTrans informa que, das 8h às 22h de sábado (14), o itinerário da linha 958P/10 Jd. Nardini – Vl. Olímpia terá desvio em seu itinerário devido à realização do Natal Solidário do Instituto Integração Jovem 2024, na Rua Silvestro Palma, entre as ruas Pietro Abba e João Henrique da Silva, na Vila Jaraguá, Zona Oeste.

Acompanhe o trajeto:

958P/10 Jd. Nardini – Vl. Olímpia

Ida: normal até a Rua Cel. José Venâncio Dias, Rua Antonio Paschoal, Rua Pierre Lafage, Rua João Henrique Silva, Rua Allpac, prosseguindo normal

Volta: normal até a Rua Allpac, Rua João Henrique Silva, Rua Pierre Lafage, Rua Antonio Paschoal, Rua Cel. José Venâncio Dias, prosseguindo normal.