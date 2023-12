Natal Solidário de Diadema recebe oito toneladas de alimentos da rede Ricoy Supermercados 

O Natal Solidário de Diadema ganhou mais um reforço na arrecadação de alimentos para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no município.

Na tarde de ontem (7/12), na sede do Banco de Alimentos da cidade, a Ricoy Supermercados doou para a campanha oito toneladas de produtos não perecíveis. As contribuições vieram de funcionários das três lojas de Diadema – Ricoy Eldorado, Av. Conceição e Av. Prestes Maia – e de clientes que diariamente fazem compras nas unidades.

“As doações foram possível graças a solidariedade dessas pessoas e do projeto Natal Solidário, criado há dois anos pela empresa, iniciativa do nosso gerente geral Leonardo Alves, com o intuito de ajudar pessoas que passam necessidades. Também fazemos arrecadação de alimentos na Páscoa e doamos para outras instituições, porque é muito importante realizar esse lado social”, afirmou o gerente regional Ricoy ABC, Mateus Gonçalves Paim.

O recebimento das doações foi acompanhado pela presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria, e do secretário municipal de Segurança Alimentar, Gel Antônio, que agradeceram ao gerente regional a iniciativa da rede de supermercados.

“Estou feliz com essa contribuição porque ela vai parar em muitas mesas de moradores da nossa cidade que passam por dificuldades alimentares e nutricionais. A solidariedade tem que ser praticada o ano inteiro, mas no Natal ela tem que ser reforçada, porque ninguém, nenhum brasileiro, nenhum morador de Diadema, pode passar fome”, declarou a presidente do Fundo Social.

Para o secretário Gel Antônio a entrega dos alimentos pelo Ricoy Supermercados mostra o quanto é importante a solidariedade. “Quero agradecer ao Ricoy pela ajuda e dizer que um ato solidário faz diferença na vida das pessoas. Esta não é a primeira vez que recebemos doações da rede e, quero lembrar, que em 2021, quando do início da campanha Sua Fome me Incomoda, nós fizemos diversos drives thrus na entrada da loja da avenida Conceição para pedir alimentos”, disse o secretário.

Doações na Praça – Hoje (8/12), na Praça da Moça, começa os festejos natalinos e shows musicais de aniversário de 64 anos de Diadema – entres Marina Sena, Elaine Martins, Bruna Viola, Pitty, Chico César e Banda de Pífanos de Caruaru, entre outros – e a expectativa é que a mais doações cheguem à campanha.

Uma barraca do Fundo Social de Solidariedade, montada perto da Casa do Papai Noel, receberá as contribuições (produtos não perecíveis) e as entregas deverão ser feitas a partir das 16h, nos dias que acontecem os eventos na praça. Para saber mais sobre as festividades, dias e horários dos shows.

O Natal Solidário de Diadema é uma ação do Fundo Social de Solidariedade, realizada em conjunto com o Comitê de Combate à Fome do município, organizador da campanha permanente Sua Fome Me Incomoda.

As doações serão aceitas até o próximo dia 22 de dezembro e para saber como doar entre no link: https://combateafome.diadema.sp.gov.br/ .