Diadema realiza 3º Festival de Natal

A Prefeitura de Diadema realizará, entre os dias 8 e 17 de dezembro, na Praça da Moça, o terceiro Festival de Natal. Na programação, shows de artistas consagrados como Marina Sena, Pitty, Dudu Nobre e Chico César, mais de trinta atrações locais, grupos formados por alunos da Casa da Música e muito mais, sempre a partir das 16 horas.

Durante todos os dias do Festival, haverá barracas de alimentação e bebida. Uma árvore de Natal com 15 metros de altura será inaugurada no dia 8, aniversário de Diadema, mesmo dia em que a casa do Papai Noel começa a receber a visita do bom velhinho. A entrada nos shows será trocada por um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

“O Festival de Natal já virou uma tradição na cidade e a população sempre espera por esse momento”, diz o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi. “Neste ano, assumimos o desafio de oferecer uma programação intensa e diversa, cada noite dedicada a um gênero musical, a fim de atender a todos os gostos e idades. E montamos uma agenda predominantemente feminina, que abre com a Marina Sena, um fenômeno da música pop, e fecha com a Pitty, que dispensa apresentações”, completou.

Ao longo da semana, o Festival de Natal terá três eventos temáticos. No dia 9 de dezembro, a Praça da Moça vai celebrar o Dia da Bíblia, com toda a programação dedicada à música gospel, com show da cantora Elaine Martins e apresentações de bandas e corais de igrejas da cidade. No dia 12, alunas e alunos da Casa da Música enfrentarão o frio na barriga para mostrar em grande estilo o que aprenderam ao longo do ano. A cantora Eliana de Lima encerra a noite.

Já no dia 13, Diadema comemora o Dia Nacional do Forró com a presença da Banda de Pífanos de Caruaru. Finalmente, no dia 14, a Kizomba – Festa da Raça traz ao Festival de Natal uma programação potente e antirracista que terá como ápice o show da Lira Musical com Chico César. O rapper Rashid e a cantora sertaneja Bruna Viola completam o line up do Festival.

Confira a programação completa:

Dia 08

Alex Rodrigues

DJ Puffe

Gabi D’Oyá

Don Ernesto

Marina Sena

Dia 09

Programação de cantores gospel

Elaine Martins

Dia 10

DJ Androide

Erikka

Jeff Machado

Fábia Rodriguês

Bruna Viola

Dia 12

Mostra de Processos da Casa da Música

Eliana de Lima

Dia 13

Aula Aberta Forró / DJ Matz

Nego do Acordeon

Alemão GT

Gaviões do Nordeste

Banda de Pífanos de Caruaru

Dia 14

Aruãna Capoeira

Coletivo Minas de Resistência

Tambor de Crioula Dona Teca

Segundo de Paz

Lira Musical convida Chico César

Dia 15

Elcin Dj

Mano Bolha

Batalha DDMA

Ashira

Afro-X

Rashid

Dia 16

MBM

Projeto o Samba Virou Religião

Bê Lourenço

Dudu Nobre

Dia 17

Sinexia

Black Heart

Sex Chopp

Libel

Peleja de Jah

Projeto Aromis

Pitty

Serviço:

3º Festival de Natal de Diadema

De 8 a 17 de dezembro

A partir das 16 horas

Praça da Moça

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível