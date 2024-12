Natal de Esperança: Comunidade de Vera Cruz se une para ajudar vítimas das enchentes no RS

Em Vera Cruz, diversas iniciativas comunitárias têm promovido um Natal mais esperançoso para famílias que sofreram com as enchentes recentes.

A atuação de voluntários tem proporcionado momentos de solidariedade e reconstrução nas áreas impactadas pelas inundações no estado do Rio Grande do Sul.

Às margens do rio Pardinho, a situação é emblemática. Embora a enxurrada tenha devastado o café colonial de Claudia, seus sonhos e aspirações permanecem intactos. Agora, ela se dedica à produção de bolachas como uma nova forma de recomeço.

“Perdi todas as verduras e as frutas não vingaram. Mas já fazia algumas bolachas antes, então decidi me concentrar nessa produção. E agora, com o Natal se aproximando, a demanda disparou!”, relata Claudia Hirsch Wegner, que atua como produtora rural e confeiteira.

As bolachas decoradas têm raízes na tradição dos imigrantes alemães e inspiraram a criação de uma feira em Sinimbu, destinada a apoiar pequenos empreendedores locais.

“Estamos testemunhando a capacidade de superação da nossa comunidade. Após tudo o que vivemos, estamos nos reerguendo e reorganizando nosso comércio”, destaca Thomas Koch, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sinimbu.

Entretanto, o processo de recuperação ainda é desafiador para mais de 1.200 pessoas que permanecem em abrigos ao longo do estado.

Em um abrigo em Encantado, as festividades natalinas marcam uma transição para as famílias que em breve ocuparão moradias temporárias disponibilizadas pelo governo estadual.

“Neste Natal teremos presentes, neve para brincar e uma série de decorações!”, comenta Lucas Gabriel Vidal, uma criança de 6 anos animada com as festividades.

A psicopedagoga Denise Barronio enfatiza a importância dessa iniciativa: “É uma sementinha de esperança. O recomeço é sempre possível, e é fundamental que eles nunca deixem de sonhar”.

No Vale do Rio Pardo, os voluntários têm atuado como verdadeiros ajudantes do Papai Noel. Em Vera Cruz, grupos se uniram para adotar cartas escritas por crianças que perderam tudo na cheia de maio.

“Unimos esforços; cada ligação e mensagem representa uma missão cumprida. Estamos formando uma grande família para ajudar outras famílias”, destaca uma das voluntárias envolvidas na ação.

A arte também desempenha um papel significativo na renovação da esperança no Vale do Taquari. Um show itinerante está levando alegria a nove municípios afetados pela enchente, celebrando um Natal que simboliza a reconstrução.

“Apesar da dor e da perda, nos sentimos acolhidos e bem-vindos. Isso é reconfortante”, afirma Carla Silveira, pedagoga local.

Lucila Dullius, funcionária pública, compartilha sua esperança: “Que venham muitos Natais! Que possamos dizer que nosso Natal de reconstrução começou agora em 2024 e perdure para sempre”.

A mobilização solidária continua a transformar o fim de ano em regiões atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.