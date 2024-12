Natal com música e futebol: Netflix e TV oferecem shows e filmes especiais

A Netflix lançou uma ousada iniciativa para expandir o apelo dos jogos de futebol americano da NFL para uma audiência global, programando eventos especiais para o dia de Natal. O destaque inicial foi um espetáculo da icônica Mariah Carey, reconhecida como a artista feminina mais vendida de todos os tempos, que abriu a transmissão com sua performance.

Durante o intervalo do segundo jogo, outra gigante da música, Beyoncé, se apresentará em sua cidade natal, prometendo um show que atrairá fãs de diversas partes do mundo. Os jogos programados incluem uma emocionante disputa entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers às 15h30, seguidos por Baltimore Ravens contra Houston Texans às 18h30.

A plataforma também oferece um conteúdo diversificado para os espectadores ao longo do dia. Às 13h, os assinantes poderão desfrutar da nova temporada do programa “Selena + Chef: Home for the Holidays”, onde Selena Gomez recebe renomados chefs americanos para criar pratos festivos. No episódio de estreia, ela irá preparar um tradicional pudim de malva sul-africano.

Além disso, a Netflix exibe um especial sobre a famosa canção de Natal “Last Christmas” do Wham!, que revisita a obra de George Michael, falecido há oito anos. O documentário apresenta Andrew Ridgeley e amigos refletindo sobre as memórias ligadas à música lançada em 1984.

Outra produção notável é o filme “Crônicas de uma Jovem Família Preta“, que retrata a vida do ex-BBB Lucas Luigi e sua família enquanto eles se preparam para a festa de aniversário do filho Dom, que está prestes a completar dois anos.

Os canais tradicionais também não ficam atrás na programação natalina. A TV Globo apresenta o filme animado “Encanto”, que conta a história da família Madrigal nas montanhas colombianas. Já a minissérie “Francisco, O Jesuíta” narra a trajetória de Jorge Mario Bergoglio, o primeiro papa latino-americano.

Para os amantes da dança, o balé “O Quebra-Nozes” será exibido na TV Cultura, com uma apresentação gravada pela São Paulo Companhia de Dança. Este espetáculo encantador traz à vida a música clássica de Tchaikovsky com coreografia de Márcia Haydée.

Com uma mistura rica de entretenimento e cultura, tanto as plataformas de streaming quanto os canais tradicionais prometem uma experiência memorável para os telespectadores neste Natal.