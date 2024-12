No Natal, Canal Brasil exibe “Crônicas de uma Jovem Família Preta”

No dia 25 de dezembro, o Canal Brasil estreia o longa-metragem “Crônicas de Uma Jovem Família Preta!”, do cineasta Davidson D. Candanda, sobre a vida do ex-BBB 24 Lucas Luigi e sua família. A história tem como ponto de partida uma comemoração de aniversário que o casal Hellena (Hellena Claudia) e Lucas (Lucas Luigi) decidem dar para seu filho de 2 anos, o pequeno Dom (Dominik Sekani).

Natural de São João do Meriti (RJ), Lucas Luigi, 24, é dançarino, modelo e ator e já trabalhou como instalador de pisos e vendedor na loja de roupas do seu pai. Casado com Hellena Claudia, ele sempre teve vocação artística e chegou a ser aluno de teatro do ator Amaury Lorenzo. O filme “Crônicas de Uma Jovem Família Preta!” representa uma celebração da vida das crianças pretas e reflete a parceria de um casal jovem em meio à desigualdade na sociedade brasileira.

O longa-metragem foi exibido no festival Brésil en Mouvements (Brasil em Movimentos) em outubro deste ano, em Paris.

Cena do filme “Crônicas de Uma Jovem Família Preta!”. Foto: Divulgação

Crônicas de Uma Jovem Família Preta! (2023) (76′) – Inédito

Horário: Quarta, dia 25/12, às 22h

Classificação: Livre

Direção: Davidson D. Candanda

Sinopse: Retrata a história de Hellena e Lucas, que formam um casal preto, e o pequeno Dom, fruto dessa união. Hellena é dançarina e trancista; Lucas trabalha como barman e Dom está prestes a completar dois anos de idade. Mesmo com pouco dinheiro, Hellena e Lucas decidem fazer uma festa de aniversário para o filho.