Natação nas Olimpíadas: entenda como é a disputa, a história e a participação brasileira

A natação nas Olimpíadas é um dos eventos mais emocionantes e tradicionais dos Jogos Olímpicos, atraindo, portanto, espectadores de todo o mundo.

As competições de natação são realizadas em piscina olímpica, de 50 metros de comprimento, na qual os atletas competem em diversas modalidades, como estilo livre, costas, peito e borboleta, além de provas de revezamento. Dessa maneira, garantem muita versatilidade e dinâmica a quem assiste.

Vamos conhecer, então, um pouco mais sobre a natação nas Olimpíadas.

História da natação nas Olimpíadas

A natação fez a estreia nos Jogos Olímpicos modernos em Atenas-1896. A inclusão da natação se deve à popularidade e à longa tradição de competições aquáticas, garantindo, assim, seu destaque.

Inicialmente, as provas eram realizadas em águas abertas, mas, com o tempo, a modalidade evoluiu para as piscinas, proporcionando condições mais controladas e seguras para os atletas. Vamos entender, portanto, um pouco mais sobre isso.

Evolução de provas e regras

A princípio, as competições de natação nas Olimpíadas tinham poucas provas, apenas para homens. Com o passar dos anos, novas modalidades foram sendo introduzidas e, em 1912, as mulheres começaram a participar das competições.

A piscina olímpica passou a ter medidas padronizadas: 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e oito raias. As regras também evoluíram, como a introdução do bloco de partida e a obrigação de tocar a borda da piscina nas viradas.

Modalidades olímpicas de natação

As modalidades de natação nas Olimpíadas incluem:

Estilo Livre: nessa modalidade, os atletas podem nadar em qualquer estilo, mas o crawl é o mais utilizado por ser o mais rápido;

Costas: os nadadores competem de costas, iniciando a prova dentro da piscina;

Peito: nesse estilo, os movimentos de braço e perna são simultâneos e no mesmo plano horizontal;

Borboleta: caracteriza-se pelo movimento ondulante do corpo e pelos braços que se movem simultaneamente para a frente;

Medley: combinação dos quatro estilos em uma única prova, nadados na sequência: borboleta, costas, peito e livre;

Revezamentos: provas em equipe com quatro nadadores, na qual cada um nada um estilo específico ou livre.

A história da natação nas Olimpíadas é rica e fascinante. Desde a inclusão, nos Jogos de Atenas-1896, a natação evoluiu significativamente.

Nos primeiros Jogos, as provas eram disputadas em mar aberto, como na Baía de Zea, em Pireu, na Grécia. Ao longo dos anos, no entanto, com o desenvolvimento de piscinas de padrão olímpico, a natação ganhou uma nova dimensão, com regras mais rigorosas e um ambiente mais seguro para os competidores.

Impacto global da natação olímpica

A natação nas Olimpíadas não apenas elevou o padrão do esporte, mas também inspirou milhões de pessoas em todo o mundo a praticar natação. A cada edição dos Jogos, recordes mundiais são quebrados, novos talentos emergem, e, assim, histórias de superação e determinação são contadas. A natação olímpica se tornou um símbolo de excelência atlética e um espetáculo emocionante para espectadores globais. Portanto, nunca deixou o calendário do evento.

Destaques e recordes da natação nas olimpíadas

Diversos atletas deixaram as suas marcas na história da natação olímpica.

Michael Phelps, dos Estados Unidos, é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, com 23 medalhas de ouro ao longo da carreira. No total, ele soma 28. Ele também é o maior vencedor de uma única edição dos Jogos, conquistado oito ouros, em oito provas nadadas, em Pequim-2008.

Outro destaque recente é Katie Ledecky, também dos EUA, que dominou as provas de média e longa distância nas últimas edições dos Jogos. Ela tem dez medalhas, sendo sete de ouro e três de prata.

No entanto, outros países, como Austrália, China, França, Inglaterra e Itália, também são considerados potências na natação olímpica.

Histórico do Brasil na natação nas olimpíadas

O Brasil tem uma rica história na natação olímpica, com diversos atletas que conquistaram medalhas ao longo dos anos. São eles:

Tetsuo Okamoto: ganhou a primeira medalha do Brasil na natação, um bronze nos 1.500m livre nos Jogos de Helsinque-1952.

Manoel dos Santos: conquistou o bronze nos 100m livre em Roma-1960.

Ciro Delgado, Djan Madruga, Jorge Fernandes e Marcus Mattioli: conseguiram o bronze no revezamento 4 x 200m livre em Moscou-1980.

Ricardo Prado: foi medalhista de prata nos 400m medley em Los Angeles-1984.

Gustavo Borges: um dos principais nomes da natação brasileira, conquistou quatro medalhas olímpicas: prata nos 100m livre em Barcelona-1992, prata nos 200m livre e bronze nos 100m livre em Atlanta-1996, e bronze no revezamento 4 x 100m livre em Sydney-2000.

Fernando Scherer: ganhou o bronze nos 50m livre em Atlanta-1996 e no revezamento 4 x 100m livre em Sydney-2000.

Carlos Jayme e Edvaldo “Bala” Valério: bronze no revezamento 4 x 100m livre em Sydney-2000, com Borges e Scherer.

Cesar Cielo: fez história ao ganhar o primeiro ouro do Brasil na natação, nos 50m livre em Pequim-2008, além de um bronze nos 100m livre. Em Londres-2012, conquistou mais um bronze nos 50m livre.

Thiago Pereira: conquistou a prata nos 400m medley em Londres-2012.

Poliana Okimoto: ganhou o bronze na maratona aquática no Rio-2016.

Ana Marcela Cunha: conquistou o ouro na maratona aquática em Tóquio-2020.

Bruno Fratus: ganhou o bronze nos 50m livre em Tóquio-2020.

Fernando Scheffer: conquistou o bronze nos 200m livre em Tóquio-2020.

Gustavo Borges: um ícone da natação brasileira

Gustavo Borges é um dos nadadores mais icônicos do Brasil. É o que mais soma medalhas para o país nessa modalidade em todos os tempos, com quatro medalhas. A primeira veio nos Jogos de Barcelona-1992, onde ganhou a prata nos 100m livre. Foi assim que começou a jornada olímpica dele. Em Atlanta (1996), ele repetiu o sucesso, conquistando a prata nos 200m livre e o bronze nos 100m livre. Em Sydney, nos anos 2000, Borges conseguiu mais um bronze no revezamento 4x100m livre, então consolidando o seu lugar na história da natação brasileira.

A influência de Gustavo Borges

A história de Gustavo Borges nas Olimpíadas é marcada pela determinação e pela superação. Nascido em Ituverava, cidade do interior de São Paulo, Gustavo começou a nadar ainda criança e rapidamente se destacou nas competições nacionais.

Seu sucesso nas piscinas internacionais inspirou uma nova geração de nadadores brasileiros, elevando, dessa maneira, o status da natação no país.

O legado de Gustavo Borges

Gustavo Borges não apenas conquistou medalhas, mas também deixou um legado duradouro para o esporte brasileiro.

Após se aposentar das competições, ele se dedicou a promover a natação e a atividade física por meio de suas academias e de seus projetos sociais. Seu exemplo de disciplina e paixão pelo esporte continua, portanto, a inspirar jovens atletas a perseguirem seus sonhos olímpicos.